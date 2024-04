Emma Marrone, in arrivo una doppia collaborazione con Geolier

Durante la puntata de Le Iene andata in onda martedì 16 aprile Emma Marrone si è raccontata a cuore aperto, mostrandosi forte e fragile al tempo stesso, e – proprio in questa occasione – ha ricevuto una doppia proposta di collaborazione da parte di Geolier.

Recatasi a Napoli per una “fuga di 48 ore” con Nicolò De Vitiis (inviato de Le Iene), l’artista leccese ha ricevuto una telefonata da Geolier, che l’ha invitata a raggiungerlo nel suo studio di registrazione.

Qui il cantante, reduce dal successo di “I P’ Me Tu P’ Te” (brano certificato doppio disco di platino), ha ufficialmente proposto alla collega un featuring che ritroveremo all’interno del suo prossimo disco, promettendo di ricambiare presto il favore.

Contenta ed emozionata per la proposta, la Brown ha subito accettato: “Ho pianto tantissimo. Non me l’aspettavo. È come se avessi iniziato ieri a fare questo mestiere. Queste proposte mi fanno emozionare“.

Non resta dunque che attendere per scoprire il titolo e la data d’uscita del brano che vedrà i due artisti per la prima volta l’uno al fianco dell’altra.

EMMA marrone, LA FUGA DI 24H A NAPOLI

Durante le 48 ore trascorse nel capoluogo campano, Emma ha dapprima fatto tappa nel ristorante “Da Dora“, dove ha ordinato pasta e fagioli alla pescatora (il suo piatto preferito, ndr), per poi recarsi – la sera – in pizzeria da Concettina ai tre Santi, nel rione Sanità, dove si è improvvisata pizzaiola con risultati sorprendenti. Infine, il giorno successivo, insieme a Nicolò De Vitiis si è goduta un pranzo da sogno, vista mare, a Marechiaro.