Emanuele Aloia pronto a terminare la sua opera con l’album “Sindrome di Stendhal”

Emanuele Aloia Sindrome di Stendhal è il titolo del disco di esordio del giovane cantautore, un titolo all’insegna della continuità verso l’arte, tema che ha caratterizzato attraverso le citazioni le canzoni che lo hanno portato al successo.

Classe 1998, Torinese, Emanuele Aloia consegue il diploma di liceo linguistico e si appassiona di cultura, arte e musica.

All’età di 16 anni inizia a pubblicare autonomamente diverse canzoni sui principali Digital Stores ma il primo, grande, riscontro avviene grazie ad Artist First che crede in lui per il lancio del singolo Girasoli‘ a fine 2019. Il brano conquista il primo posto nella Viral Spotify e la certificazione disco d’oro.

A quel brano fa seguito Il bacio di Klimt ad aprile 2020, in piena quarantena causa Covid-19, il brano raggiunge in poche settimane la prima posizione in Viral Spotify, la vetta dei principali Digital Stores e il secondo posto nella TOP 50 Spotify diventando anche uno dei brani più utilizzati in Italia su TikTok.

Con Il bacio di Klimt l’artista ottiene la certificazione Doppio Platino nonostante il mancato appoggio da parte dei grandi network radiofonici e, a fine 2020, si aggiudica la #20 posizione nella classifica delle canzoni più acquistate dell’anno all’interno della TOP 100 FIMI Italia. Dopo questi risultati firma un contratto con Sony Music Italia e lancia il singolo L’urlo di Munch e pubblica un brano intitolato Quando Dio ti ha inventata.

Ora è finalmente tempo del disco d’esordio, clicca su continua per i dettagli.