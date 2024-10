Elly Schlein sul palco degli Articolo 31: tra politica e rap, i social si scatenano

Elly Schlein Articolo 31

L’apparizione di Elly Schlein sul palco degli Articolo 31 rappresenta un momento singolare nella politica italiana. Durante il concerto al Forum di Assago, la leader del Partito Democratico ha rappato insieme a J-Ax il brano Così Com’è, suscitando l’entusiasmo del pubblico.

Caso isolato in Italia, all’estero un altro esempio recente è Vivek Ramaswamy, candidato alla presidenza USA, che ha rappato Lose Yourself di Eminem durante un evento in Iowa nel 2024, un’esibizione che ha scatenato reazioni contrastanti.

Qui però siamo fuori da contesti istituzionali e le reazioni sono divisive.

L’apparizione di Elly Schlein sul palco degli Articolo 31 ha scatenato numerosi commenti sui social, molti dei quali sono diventati rapidamente virali. La performance inaspettata della segretaria del Partito Democratico, che ha rappato con J-Ax, ha suscitato reazioni diverse.

Alcuni utenti hanno lodato la sua capacità di connettersi con il pubblico giovane e di mostrare un lato più umano e personale, lontano dalle solite dinamiche politiche. La sua esibizione è stata vista come un modo innovativo di rompere le barriere tra musica e politica.

Altri, invece, hanno espresso opinioni più critiche, sottolineando come un politico sul palco possa distrarre dai messaggi politici più seri che Schlein di solito porta avanti. In particolare, alcuni spettatori si sono chiesti se questa apparizione fosse opportuna, dato il contesto ludico della serata.

In generale, il mix di politica e cultura popolare sembra aver funzionato bene, almeno in termini di visibilità: i video della sua performance stanno circolando ampiamente sui social network, alimentando dibattiti sia tra i fan della musica che tra gli osservatori politici. Schlein, già nota per il suo interesse per la musica e per le sue iniziative legate al mondo culturale, ha così conquistato il centro dell’attenzione mediatica.

Ecco il video postato da un utente su X: