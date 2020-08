Elisa live settembre 2020

Elisa è pronta per tornare dal vivo e dimostrare con i fatti la vicinanza ai musicisti e alle maestranze che quotidianamente si impegnano per la riuscita degli spettacoli dal vivo. Dopo il concerto che si è tenuto il 1° agosto nel suggestivo scenario dei Laghi di Fusine, la cantautrice è pronta per tornare dal vivo.

L’annuncio arriva direttamente dalle pagine social dall’artista che durante il lockdown ha pubblicato il singolo Andrà Tutto Bene insieme a Tommaso Paradiso (ne abbiamo parlato Qui).

“E niente mi sa che facciamo altri tre #concerti!!! Torniamo perchè serve tornare, e a me piace fare quello che serve, per la mia famiglia sulle ruote, i miei musicisti e la mia crew.

Come è stato anche per il concerto a Fusine, anche tutto il ricavato di questi nuovi concerti andrà interamente a tutta la mia crew, ai tecnici e ai miei musicisti, per sostenerli in questi mesi in cui nel nostro settore non è ancora avvenuta una vera ripresa, e non è prevista almeno fino alla primavera del 2021 o probabilmente oltre.

La musica è cibo per l’anima. Vi aspettiamo come sempre e più di sempre e non vediamo l’ora.”