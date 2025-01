“Elasir”, il viaggio sonoro di ELASI tra ritmi globali e atmosfere oniriche

Sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 17 gennaio, Elasir il nuovo album di ELASI, pubblicato per Trident Music.

Anticipato dai singoli AMÆMI e ICEBERG, l’album propone nove tracce che combinano ritmi elettronici, influenze globali e immaginari onirici. Un lavoro che invita a perdersi in universi sonori surreali, tra danze ipnotiche e atmosfere uniche.

Nata ad Alessandria, ELASI è una cantautrice, producer e DJ con una formazione che spazia dalla chitarra classica al conservatorio di Alessandria alla produzione musicale a Los Angeles. La sua musica fonde sonorità globali con l’elettronica, il pop e influenze etniche, risultato di collaborazioni con artisti e musicisti da tutto il mondo.

Nel corso della sua carriera, ELASI ha pubblicato progetti acclamati come Campi Elasi e Oasi Elasi, che le hanno permesso di esibirsi in festival internazionali come Eurosonic, Sziget e Boiler Room. È inoltre co-fondatrice di POCHE Cltv, un network italiano di produttrici musicali.

ELASI, Elasir è il nuovo album

ELASI descrive così il suo nuovo album:

“Elasir è il mio antidoto magico per fluttuare leggera, danzando, verso l’Everest quando cado nell’abisso. Con Rocco Rampino abbiamo lavorato due anni mescolando la mia anima da DJ con quella più delicata di songwriter, per creare un mondo fatto di suoni e immagini che ricordano tappeti volanti, iceberg e binari stellari.”

Il progetto comprende nove tracce che spaziano tra diversi universi sonori. Ogni brano rappresenta una tappa di un viaggio sonoro che mescola elettronica, pop e ritmi globali, offrendo un’esperienza d’ascolto unica e immersiva.

Questa la tracklist:

AMÆMI ICEBERG ETC LORELLA MARINA (BACHATA) ABISSI_EVEREST TAIKO MUSICA ESPECIAL TIGRE BIANCA

Le prime date dell’Elasir Tour 2025

ELASI porterà il suo nuovo album live con un tour che toccherà diverse città italiane. I biglietti sono disponibili attraverso Trident Music Organizzazione Concerti ed Eventi Musicali.