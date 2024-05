Edoardo Brogi, dopo la partecipazione ad XFactor lancia con il singolo “Magari subito”

Dopo la recente partecipazione ad XFactor, il cantautore toscano Edoardo Brogi torna con il nuovo singolo “Magari subito” (Dischi dei Sognatori / ADA Music Italy), in rotazione radiofonica a partire dal 10 maggio.

Con “Magari subito”, Edoardo Brogi evidenzia l’importanza di cogliere l’attimo e di vivere pienamente il presente, senza rimpianti per il passato o paure per il futuro. Questo concetto è raccontato attraverso l’amore, un’ancora di salvezza in un mondo popolato da miliardi di persone, ma dove solo una può effettivamente colmare quel vuoto a livello emotivo.

Il brano presenta una forte carica emotiva con un sound pop, fresco ed emozionale prodotto da LE ORE e sottolinea l’importanza di essere compresi profondamente da qualcuno e il valore di cogliere l’attimo sia nell’amore che nella vita.

EDOARDO BROGI, “MAGARI SUBITO”

Edoardo Brogi è un giovane cantautore di origini toscane che si fa conoscere al pubblico nel 2018 con il primo inedito “Polvere”, interamente autoprodotto che entra in poco tempo nella classifica “Viral 50 Italy” di Spotify. Il 31 dicembre pubblica su Youtube il videoclip di “Senza di te”, brano con il quale inizia la sua collaborazione con Warner Music Italy, firmando il suo primo contratto discografico. Questo brano è attualmente il più ascoltato sul suo profilo Spotify con oltre 980 mila stream.

Escono due brani con Warner Music Italy: “È la notte” e “Bandolera”. Nell’estate del 2022 esce il singolo “Panacea” che sancisce un nuovo capitolo di sperimentazione e di nuove collaborazioni, fino ad arrivare a “Due punti sull’equatore“, brano con cui Edoardo guadagna un posto d’onore nella classifica della finalissima di Una Voce per San Marino, la selezione nazionale sammarinese per l’Eurovision Song Contest, nel 2023.