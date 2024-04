Eda Marì riparte dalle proprie origini con il brano “TOSSIC”

In uscita venerdì 26 aprile in digitale e in radio, “TOSSIC” (Dischi dei Sognatori / ADA Music Italy) è il nuovo brano di Eda Marì, cantautrice calabrese classe 1994.

EDA MARÌ, “TOSSIC”: SENTIRSI LIBERI ATTRAVERSO IL DIALETTO

Il brano è caratterizzato da sonorità urban pop, supportate da un testo ricco di inserti dialettali calabresi e campani, che rappresentano al meglio Eda Marì.

A proposito di questa sua scelta stilistica, la cantautrice sottolinea che “è una necessità che nasce dalla voglia di voler comunicare emozioni e sensazioni che, spesso, solo attraverso il dialetto riesci ad esprimere. Facendo questo mix dei dialetti legati alle mie origini, mi sento libera: sono davvero io”.

“TOSSIC” descrive la concezione dell’amore dell’artista calabrese e della sua voglia di amare. Il tutto viene narrato attraverso un paragone con l’amore che lei stessa prova nei confronti della sua terra d’origine.

Il brano nasce infatti “dall’esigenza di voler far sapere a tutti che io ho troppa voglia d’amare. Ho provato a esprimere tutto questo paragonandomi proprio a San Lucido, il mio piccolo paese di provincia che d’estate vive, è in festa ed è amato da tante persone, ma d’inverno rimane solo, al freddo e in silenzio, quasi ad aspettare quell’amore estivo per ritrovare calore”.

Nel ritornello, invece, la cantautrice critica le condizioni tossiche in cui versa il nostro mare, trasformando il brano anche in una sorta di protesta.

Con “TOSSIC” Eda Marì è in finale a Musicultura 2024 e si esibirà live il 25 e 26 aprile al Teatro Persiani di Recanati.