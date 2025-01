Giovanni Segreti Bruno pubblica l’album “Drama King” e lancia un singolo con Petra Magoni

Giovanni Segreti Bruno pubblica il suo primo album, Drama King.

L’album di Giovanni Segreti Bruno sarà disponibile dal 17 gennaio sulle principali piattaforme digitali sotto l’etichetta discografica Joseba Label, con la direzione artistica di Gianni Testa. Il progetto è stato realizzato con il sostegno del bando Laziosound Recording, promosso dalla Regione Lazio.

Ad accompagnare il lancio dell’album, il singolo Una domenica in collaborazione con Petra Magoni, canzone scritta da Giovanni Segreti Bruno e Lorenzo Licitra, con l’arrangiamento di Valerio Carboni (responsabile di mix e mastering). Il brano è stato registrato presso il Joseba Studio di Roma, mentre il videoclip è stato diretto da Marko Carbone.

Petra Magoni, parlando della collaborazione per il singolo sottolinea:

“Sono molto contenta di aver collaborato con Giovanni, un giovane e talentuoso artista. La sua voce unica e comunicativa mi ha colpito profondamente. Questa canzone mette al centro la bellezza delle relazioni, con un’anima pop moderna e una profondità che ricorda Lucio Dalla.”

Giovanni segreti bruno, l’album drama king

Drama King racconta storie di amore, perdita e rinascita, trasformando fragilità e passioni in arte. Come spiega Giovanni, il “Drama King” è una figura che affronta le proprie emozioni senza paura, trasformandole in forza e creatività. “È vulnerabile ma mai passivo, drammatico ma profondamente umano,” afferma il cantautore.

Sul piano musicale, Drama King spazia tra sonorità trap, indie pop e melodie di respiro internazionale, unendo ritmi moderni a testi incisivi. Tra le collaborazioni dell’album, figurano Luca Napolitano, protagonista di Amici 8, le iconiche Karma B oltre alla raffinata Petra Magoni.

Tracklist ufficiale di “Drama King”

KIMONO RISIKO AMENODINOI UNA DOMENICA (ft. Petra Magoni) IO DA ME, tu da lui DEADLINE (ft. Luca Napolitano) PARALLELE LA NOTTE SCORSA (ft. Karma B) NOTRE DRAME CUPIDO IN ESILIO

Bonus Tracks (dall’EP Nella mia stanza nascono i fiori):

Felicità è (Unplugged)

A.A.Amore Cercasi (Unplugged)

Multilink per l’album: https://lnk.to/dramaking