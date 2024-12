Dopo la vittoria a The Voice, Maryam Tancredi guarda ad Amici: le difficoltà di fare della musica una professione

Maryam Tancredi: dalla vittoria a The Voice of Italy al tentativo di ingresso nella scuola di Amici di Maria De Filippi

Se The Voice, talent show il cui format è stato ideato nel 2010 dall’inventore del Grande Fratello, è stato per un decennio uno dei programmi di maggior successo in America e nel resto del mondo, in Italia non è mai riuscito a conquistare il pubblico. O almeno non nella sua versione originale dedicata ai talenti musicali emergenti.

In Italia, infatti, dal 2020 spopolano le versioni dedicate ai concorrenti più “in là con gli anni” (The Voice Senior) e ai bambini (The Voice Kids). Il format originale, invece, dopo cinque edizioni andate in onda continuativamente dal 2013 al 2019 (con l’eccezione del 2017) e con conduzioni affidate a volti come Costantino Della Gherardesca e Simona Ventura, ha chiuso definitivamente i battenti a causa dei bassi ascolti.

Un insuccesso discografico, oltre che televisivo, visto che nessun artista che ha partecipato a queste cinque edizioni è riuscito a trovare un vero successo nelle classifiche, anche se un nome, quello dell’ex Suor Cristina, è esploso a livello mondiale come caso mediatico. Oggi Suor Cristina ha infatti abbandonato l’abito religioso e porta avanti la sua carriera con il suo vero nome: Cristina Scuccia.

Tutti i vincitori del programma – Elhaida Dani, Suor Cristina, Fabio Curto, Maryam Tancredi e Carmen Pierri – hanno pubblicato un disco con Universal Music, come previsto dal premio del programma, ma nessuno di loro è riuscito a raggiungere un successo duraturo.

Nello specifico, Maryam Tancredi, in arte semplicemente Maryam, dopo aver vinto la quarta edizione del programma, continua a inseguire il suo sogno dividendo il tempo tra serate live e attività su TikTok. In particolare, la cantante punta ora ad entrare ad Amici di Maria De Filippi, il vero talent show di successo della TV italiana, per portare avanti il suo obiettivo: fare della musica il lavoro della sua vita.

Maryam Tancredi da The Voice al sogno di AMICI

Originaria di Napoli, Maryam Tancredi ha iniziato a cantare fin da bambina e, nel 2016, ha pubblicato il suo primo singolo, Invincibile.

Nel 2018, a soli 19 anni, ha partecipato a The Voice of Italy, vincendo il programma come membro del Team Al Bano e distinguendosi grazie alla sua voce potente e alla determinazione.

Il dopo The voice

Nella finale del talent presenta l’inedito Una buona idea, scritto da Viviana Colombo (oggi nota come VV) ed Edwyn Roberts (autore di celebri hit per Laura Pausini, Diodato, Malika Ayane e molti altri). Seguono, sempre nel 2018, il singolo Con te dovunque al mondo (scritto da Stefano Paviani e Andrea Amati) e, nel 2019, Pianeti (di Andrea Amati).

Nonostante la vittoria, la carriera di Maryam non decolla. Partecipa al Summer Festival e ad alcune altre iniziative, ma la sua casa discografica, Universal, come accaduto con altri vincitori del programma, non sembra interessata a investire su di lei. Nel 2019 pubblica con la major l’EP Maryam, che passa inosservato. Poco dopo, Universal Music interrompe il contratto con lei.

Da quel momento, Maryam si dedica alla musica in modo indipendente, esibendosi in giro per l’Italia e completando i suoi studi al Conservatorio Giuseppe Martucci di Salerno.

Dopo anni di silenzio discografico, il 30 maggio 2024, pubblica da indipendente il singolo Tribù e, come molte artiste della sua generazione, prova a guadagnare visibilità attraverso TikTok. Sul suo canale condivide cover, racconta la sua vita, risponde alle critiche dei bulli sul suo aspetto fisico e parla dei suoi inediti, esprimendo apertamente il suo desiderio: entrare ad Amici di Maria De Filippi.

Da anni Maryam tenta di accedere al talent e, come mostrato sui social, lo scorso 14 dicembre è stata convocata dalla redazione del programma per un casting. Tuttavia, al momento, non è seguita alcuna apparizione televisiva.

In un video pubblicato sui suoi canali social, Maryam ha spiegato il motivo del suo interesse per Amici e ha condiviso una riflessione sul panorama musicale italiano:

“Molto spesso mi viene chiesto sotto ai video: perché non vai a X Factor, ad Amici o a Sanremo Giovani? Queste cose purtroppo non dipendono da me, come non dipendono da molti altri ragazzi che fanno musica e che cantano. La musica, oggi, purtroppo è un prodotto associato a quello che è vendibile. Ed è brutto chiamarla prodotto, perché per me la musica è soltanto un tramite tra l’artista e il pubblico che l’ascolta. Purtroppo, in Italia, molti cantanti bravi che conosco personalmente, con voci fenomenali, non trovano spazio. Perché? Perché non sono discograficamente un prodotto vendibile. In Italia non diamo spazio a molti generi musicali. All’estero, invece, c’è una grande varietà: dal rap al soul, al gospel, al classico. Qui, invece, tutto è molto limitato. Non capisco perché non si possa avere più vastità.”

La riflessione finale su musica e discografia

La testimonianza di Maryam solleva temi importanti, come la difficoltà di conciliare la musica come arte e la musica come prodotto, oltre alla mancanza di spazi per gli artisti emergenti. Se da un lato è vero che mancano luoghi, locali per la musica dal vivo e situazioni che offrano visibilità al di fuori della difficile realtà dei talent e della TV, dall’altro è altrettanto vero che fare il cantante di professione è una conquista tutt’altro che facile.

Sia chiaro: la musica deve rimanere un’espressione artistica, ma per esibirsi davanti a un pubblico, incidere dischi e costruire una carriera, servono due elementi fondamentali: un pubblico e un investitore.

Perché qualcuno decida di investire denaro in un progetto musicale, deve esserci una domanda, persone disposte a pagare per ascoltare quell’artista. Questo significa che non si può scindere il lavoro del cantante dal concetto di musica come prodotto.

Chi vuole fare della musica il proprio mestiere, ma non ha un pubblico, deve lavorare per costruirlo: cercarlo, coinvolgerlo e provare tutte le strade possibili. In caso contrario, la musica rischia di restare soltanto un hobby.

È indubbio, però, che in Italia gli spazi siano limitati. Oltre ai circuiti come Amici e Sanremo Giovani, sempre più riservati ad artisti con un pubblico già consolidato, non ci sono molte altre opportunità per emergere. Inoltre, rap e trap dominano il mercato a scapito di altri generi, una realtà che non trova paralleli in altre parti del mondo.

E voi, cosa ne pensate? Fatecelo sapere sulle nostre pagine social. Se invece volete approfondire la conoscenza di Maryam la potete trovare su TikTok e Instagram.