Torna “Meraviglioso Modugno”: nel cast Diodato, Brunori Sas, Aka 7even, Gaia, Motta e Noemi

Sta per partire la decima edizione di Meraviglioso Modugno, la manifestazione musicale dedicata a Domenico Modugno che, quest’anno, si svolgerà mercoledì 25 agosto.

Sarà piazza Suor Maria Giovanna Laselva a Polignano a Mare ad ospitare la serata promossa da Regione Puglia e amministrazione comunale in collaborazione con Puglia Sounds / Teatro Pubblico Pugliese nell’ambito del protocollo d’intesa 2021 con Puglia Promozione con la direzione artistica di Maria Cristina Zoppa di Rai Radio Live, Stefano Senardi (consulente e coordinamento rapporti istituzioni), Lavinia Iannarilli (consulente) con la supervisione di Franca Gandolfi e la media partnership di Rai Radio Live.

Una serata che, dalle prenotazioni online, è già un successo che ha visto l’Amministrazione comunicale ampliare i posti a 1.600. Le nuove disponibilità saranno prenotabili gratuitamente a partire dalle ore 12.00 di lunedì 23 agosto (massimo 2 per ogni registrazione) a questo link.

MERAVIGLIOSO MODUGNO IL CAST che omaggerà domenico modugno

La serata sarà condotta da Maria Cristina Zoppa accompagnata quest’anno dal cantautore Pierdavide Carone e da Angelo Trabace.

Ad interpretare brani del repertorio di Domenico Modugno ci sarà Diodato (vincitore del Premio Modugno 2020, sospeso a causa dell’emergenza sanitaria) che interpreterà Meraviglioso e Se Dio Vorrà, oltre a due brani del suo repertorio.

Spazio poi a Brunori Sas, vincitore del Premio Modugno 2021, che si cimenterà con Vecchio Frack e Il Vecchietto. Per Motta invece i brani scelti sono Cosa sono le nuvole e Adesso non pensarci più Tra gli artisti più giovani salirà sul palco Aka 7even che interpreterà Tu si’ na cosa grande e Selene mentre Noemi canterà Dio, come ti amo e infine Gaia con Nel blu dipinto di blu riadattata per l’occasione in portoghese

Anche i due co conduttori si confronteranno con il repertorio di Domenico Modugno: Pierdavide Carone interpreterà Malarazza e Angelo Trabace Non piangere Maria.