Disme: svelata la tracklist e i featuring del nuovo disco “Lieto Fine”

Fuori da venerdì 15 novembre su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico “Lieto Fine“, il nuovo disco di Disme, per Sony Music Italy/Epic Records.

Dopo aver anticipato l’album con il singolo “Vattene“, in collaborazione con Massimo Pericolo, uscito lo scorso 8 novembre, fuori ora anche la tracklist e gli altri featuring contenuti nel disco, tra cui troviamo Bresh, compagno di Disme nel collettivo della Drilliguria, Tedua, con cui il rapper decide di lavorare su un suo brano uscito nel 2016 all’interno del “Vivo Male Mixtape” dandogli una veste nuova, Izi nel singolo “Latitanza” già pubblicato nel 2022, e Don Pero.

Il nuovo disco vede il rapper raggiungere un livello ancora più elevato del suo percorso artistico, continuando la trilogia iniziata nel 2016 con “Vivo Male“, il suo primo progetto pubblicato su YouTube, seguito da “Mala Vita” del 2018 e “Malverde” del 2020.

Disme unisce sonorità rap e trap su barre incisive e crude, raccontando storie vere, di crescita e introspezione, e riflettendo su valori importanti come l’onestà e la lealtà con un approccio diretto e senza filtri.

Per il rapper la musica è come una terapia, un luogo immaginario dove può rifugiarsi e scappare dalla società, per guardare in modo lucido quello che succede intorno a lui ed evitare scelte sbagliate mentre cerca il suo “Lieto Fine“.

disme – lieto fine: la tracklist

Di seguito la tracklist completa del nuovo disco di Disme:

Mai come te Perdonare questo Litigi Vattene (feat. Massimo Pericolo) Benzina Loca Manca l’aria (feat. Bresh) Perfetto per me Sbagli te (feat. Tedua) Effetto collaterale Facile (feat. Don Pero) Da 0 a 100 Latitanza (feat. Izi) Lieto fine

Clicca qui per preordinare “Lieto Fine“, il nuovo disco di Disme, fuori dal 15 novembre.