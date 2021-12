Le canzoni e i dischi più ascoltati dalla redazione di All Music Italia nel 2021

Dischi migliori del 2021, canzoni migliori del 2021… come ogni anno la redazione di All Music Italia ha indicato, separatamente le proprie scelte. Scelte che non vogliono andare ad evidenziare il meglio e il peggio di quest’anno, necessariamente, ma i 5 dischi (e le 10 canzoni) che ognuno di noi ha ascoltato di più nel corso del 2021.

Longo Massimiliano, Oriana Meo, Alessandro Genovese, Monica Landro, Fabio Gattone, Giorgia Dughetti e il Prof di latino, Davide Misiano, hanno compilato le loro liste. Il nostro critico Fabio Fiume, forse arriverà con un articolo a parte nei prossimi giorni.

Scelte molto diverse tra loro quelle di questo 2021 con annesso una problematica dell’era dello streaming messa in evidenza dalla nostra Oriana.

Gli artisti che maggiormente hanno messo d’accordo la redazione ci sono… si chiamano Blanco, Michele Bravi, Marracash e, tra i capisaldi della musica italiana, Vasco Rossi.

