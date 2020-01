E’ passato quasi un anno dall’uscita di Riparto Adesso, il singolo che ha segnato il ritorno della cantautrice pugliese Diorhà (Qui il nostro articolo).

Ora, dopo la partecipazione a numerosi concorsi nei quali ha avuto la possibilità di mostrare la sua crescita artistica e una consapevolezza nuova, ha pubblicato il nuovo singolo intitolato Un altro pianeta.

“A chi si sente un po’ alieno in questo mondo distratto, ma ha saputo trovare una dimensione speciale in cui sentirsi a casa.”

DIORHÀ – UN ALTRO PIANETA

Il nuovo brano si caratterizza per una spiccata sonorità che esplora universi musicali pop, in cui è chiara una forte vena elettronica. Il testo mette in risalto una dedica a chi sa trovare in sé stesso e nella propria dimensione più intima e privata un luogo ideale dove vivere in pieno la propria libertà.

Il singolo è stato prodotto in collaborazione con il Sonopoli Studio di Francesco Loparco e ha un legame molto forte con i brani precedenti. Si può definire come un sunto degli ultimi due anni di un viaggio musicale.

Un altro mondo nasce nel 2015, ma è solo nell’estate scorsa sono state riscritte alcune parti del testo. e successivamente riarrangiato.

“C’è sempre una parte di noi che non tutti sono in grado di vedere, spesso è quella che noi stessi proteggiamo con armature e muri invalicabili. Quella parte in cui cerchiamo il coraggio e la forza tutte le volte che cadiamo, quando a tirarci in salvo troviamo noi stessi. È un posto speciale fatto di sensibilità, sincerità e sentimenti più vivi, dono di chi, in questo mondo distratto, non ha mai smesso di sentire.”

Così la cantautrice descrive il brano.