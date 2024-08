Diodato, a Faenza la consegna del Premio Speciale MEI alla Carriera

Venerdì 4 ottobre, nella giornata di apertura del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, sul palco centrale di Piazza del Popolo, a Faenza, Diodato riceverà il Premio Speciale MEI alla Carriera.

“Diodato ha esordito al MEI nel 2007 con il suo primo album autoprodotto e ha poi difeso, in tempo di covid, le nostre battaglie per ottenere sostegni giusti al settore e ai suoi lavoratori”, ha dichiarato il patron del MEI Giordano Sangiorgi.

Poi, ha aggiunto: “Diodato, con un percorso lineare e impegnato, ha incontrato il grande successo senza mai dimenticare il suo impegno legato ai temi sociali e civili. Assegneremo quindi a Diodato un premio speciale MEI per il virtuoso percorso che l’hai portato dalle autoproduzioni alla vittoria al Festival di Sanremo“.

IL 2024 DI DIODATO: DA SANREMO AL PREMIO ALLA CARRIERA

Il 2024 è stato, senza alcun dubbio, un anno d’oro per Diodato. Oltre ad aver partecipato alla 74esima edizione del Festival di Sanremo con il brano Ti Muovi (certificato disco d’oro), il cantautore ha infatti vinto con La Mia Terra – brano presente all’interno film Palazzina Laf di Michele Riondino – sia il Nastro D’Argento 2024 che il David di Donatello e il Ciak d’Oro per la miglior canzone originale.

Ma non è tutto! Di fatto, con lo stesso brano, Diodato ha vinto anche la Targa Tenco come “miglior canzone singola“.

Il 2024, però, non è stato solo un anno ricco di premi. Il 19 aprile il cantautore ha infatti pubblicato Ho Acceso Un Fuoco, un disco registrato in presa diretta alle Officine Meccaniche di Milano, che coglie e cristallizza le emozioni dei live e tutta l’energia vissuta sui palchi di tutta Italia negli ultimi anni.

MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti

Dopo il grande successo della scorsa edizione, il 4, 5 e 6 ottobre nelle piazze centrali di Faenza (RA) si terrà la nuova edizione del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, la più importante rassegna della musica indipendente italiana, ideata e coordinata da Giordano Sangiorgi.

Anche quest’anno, per tre giorni, il MEI trasformerà dunque Faenza in una vera e propria città della musica con concerti, presentazioni musicali e letterarie, mostre e convegni, affiancati da una parte espositiva rivolta agli operatori della filiera musicale con l’obiettivo di sostenere la crescita e la diffusione di una cultura musicale indie ed emergente.

Verranno infatti selezionate le migliori realtà indie italiane grazie al circuito di AudioCoop, che rappresenta circa 200 piccole etichette discografiche indipendenti italiane, e saranno presenti – unico caso in Italia – i vincitori di oltre 100 festival e contest per emergenti provenienti da tutta la Penisola e selezionati da: AudioCoop, Rete dei Festival e AIA – Artisti Italiani Associati, insieme a La Squadra per la Musica, il programma in oltre 150 radio Classic Rock on Air.