Destro canta di speranza e libertà in “Se crolla il mondo poi ti salvo io”

Il singolo di Destro, Se crolla il mondo poi ti salvo io, è in rotazione radiofonica dal 10 gennaio 2025. Il brano (etichetta: Beat Sound – distribuzione: Ada Music Italy) presenta diverse chiavi di lettura.

La prima interpretazione, forse più semplice, è quella di un brano che contiene una dedica d’amore. In realtà, però, il testo contiene anche un messaggio di speranza e libertà. Il brano nasce da una riflessione intima e profonda, scritta come una lettera a un “bambino nato oggi” in un mondo che sta affrontando sfide mai viste prima e che cambia velocemente. Destro racconta la sua promessa di protezione e di salvezza, lanciando un invito a resistere, rimanere fedeli a se stessi e non adattarsi a un mondo che spesso chiede di conformarsi.

Nel presentare il brano, il giovane cantautore sottolinea: ““Se crolla il mondo poi ti salvo io” e’ un brano limpido, ha un testo che e’ venuto fuori dalla penna con cui scrivo con una facilità assurda. Ci sono diverse chiavi di lettura per questo brano, la più semplice è quella legata ad una dedica d’amore. In realtà ho scritto tutto questo come se fosse una chiacchierata con un bambino nato oggi, in una situazione particolare nel mondo, con diverse libertà vietate, e a questo “fiore nato a ottobre” dico “lascia il tuo bellissimo colore affinchè possa dimostrarmi cosa perdo se ti perdo, e sii diverso sempre anche se muori dalla voglia di adattarti in uno spazio che non è tuo. Quindi alla fine “Se crolla il mondo poi ti salvo io” è una promessa esagerata ed un messaggio di libertà”.

Con Se crolla il mondo poi ti salvo io, Destro unisce delicatezza e intensità emotiva confermando il suo talento nel trattare temi profondi e universali. Vuole veicolare un messaggio di amore, speranza e libertà; e lo fa con un linguaggio poetico ma accessibile.

Il brano è accompagnato da un videoclip che aggiunge dimensione visiva alla potente narrazione del testo.

Destro – Se crolla il mondo poi ti salvo io – Video