Delicatronic: il secondo album dei Delicatoni è un viaggio tra club music e jazz

È fuori dal 20 dicembre 2024 Delicatronic, il nuovo album dei Delicatoni.

La band è tornata con un nuovo capitolo musicale. Si tratta del secondo album in studio del collettivo vicentino e segna una svolta elettronica per i Delicatoni, dieci brani che esplorano territori sonori che spaziano tra club music, pc-music e jazz sperimentale.

Delicatronic rappresenta un’esperienza musicale eterogenea che si distacca dai precedenti lavori del gruppo. I brani dell’album si muovono tra ritmi serrati e atmosfere oniriche, con una struttura che alterna momenti techno, influenze operettistiche e una jam session registrata presso La Casa degli Artisti di Milano.

Il tema principale dell’album è la connessione tra esperienza umana e mondo digitale, ponendo al centro l’importanza dell’amore, dell’aggregazione e della condivisione.

Le collaborazioni con artisti come Nice Elevator, Coquinati, Lamante e Spraytan arricchiscono il progetto, esplorando ulteriormente la sua anima elettronica.

