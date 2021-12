Nel singolo d’esordio, “Invisibile”, DECI racconta la propria depressione e rinascita nel lockdown

DECI lancia il suo primo singolo, Invisibile, un brano scritto con Andrea Amati che, senza filtri, racconta una storia di depressione e rinascita post-Covid.

La depressione è quella cosa che credevi di aver sconfitto tanto tempo fa e che invece si ripresenta alla tua porta durante il primo lockdown, in quel buio marzo del 2020. La musica, invece, è quella cosa che ti salva, trasformando l’oscurità in nuovo slancio vitale e creativo.

Questa la storia racchiusa in Invisibile, primo singolo del cantautore emergente Francesco Merlotti, in arte DECI, già disponibile su tutte le principali piattaforme di musica streaming online.

Un inedito scritto insieme al compositore Andrea Amati, noto per le collaborazioni con grandi nomi del panorama musicale italiano: da Francesco Renga a Marco Masini, passando per Annalisa, Alessandra Amoroso, Michele Bravi, Elodie e molti altri ancora.

La produzione del brano è stata realizzata da Fabio Vaccaro e Lorenzo Sattin.

Il videoclip del singolo è ambientato nella storica Casa del Mantegna di Mantova: un luogo simbolo del Rinascimento per parlare di rinascita, ma anche una contaminazione tra arti ed epoche molto diverse all’insegna della forza espressiva.

Ecco come ne parla il cantautore Mantovano:

Quando ero all’università ho trascorso un anno particolarmente difficile, di depressione e isolamento, che credevo di aver superato già da tempo. Il primo lockdown, invece, mi ha riportato indietro. Solo la musica e la scrittura mi hanno consentito di esorcizzare questo disagio.

Dal pubblicare cover musicali su YouTube ho così fatto un passo avanti: dentro a “Invisibile” ho messo tutti i demoni che ho affrontato, ma anche la loro sconfitta.

Nonostante la musica sia arrivata “tardi” nella mia vita, stiamo parlando di una di quelle passioni per cui servono un amore incondizionato, dedizione e impegno come se non ci fosse un domani, senza dimenticare quell’abbandono totale verso la certezza che i sogni si possono realizzare davvero se ci si crede con tutta l’anima».