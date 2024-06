De Relitti fuori dal 7 giugno con il nuovo EP, “Tran tran”

“Tran Tran” è il titolo del nuovo lavoro di Giovanni De Relitti, disponibile dal 7 Giugno su tutte le piattaforme digitali e anticipato nei mesi scorsi dal “45 giri digitale” dal titolo “SPLEEN” in versione notturna e diurna.

Il progetto De Relitti torna dopo il disco AHAHAH pubblicato nel Gennaio 2023 con il suo cantautorato che suona di anni sessanta ma con uno sguardo contemporaneo e attuale sul mondo delle canzoni. TRAN TRAN è un macro EP di 6 brani che vuole essere l’anello mancante tra il debutto e quello che sarà l’album successivo, già in lavorazione.

Un cantautorato con una sonorità molto caratterizzata e riconoscibile che cerca di lasciare spazio ugualmente a una leggibilità della forma canzone, senza mai travalicare il limite dell’esercizio di stile.

De Relitti racconta questo suo nuovo lavoro come “uno sviluppo naturale (ma altrettanto inatteso e a tratti collaterale) della narrazione retro-futurista che ho intrapreso con “AHAHAH”, il mio disco di debutto; nelle sei canzoni in forza allʼEP, mi sono preso la libertà di sperimentare trame sonore che nel lavoro precedente avevo solo intravisto; ho quindi confezionato ogni traccia come fosse una sorta di souvenir, o -a guardare tutto lʼinsieme- una vera e propria mappa. In effetti la tracklist si snoda come una sorta di sentiero obbligato che tocca scenari diversissimi, che ho percorso secondo il metodo che ho acquisito durante la lavorazione del mio primo disco; ho cercato -con lʼaiuto di Tommaso Giuliani e Samuele Cangi- di rinnovare le tinte distintive del lavoro precedente, mantenendo -però- la livrea e la patina che appare ormai legata a doppio filo con il mio stile di arrangiamento e produzione.”

Le tracce del disco sono state realizzate in due giorni di presa diretta presso lo studio Blue Moon Rec di Firenze ed è edito per Pioggia Rossa Dischi con distribuzione Altafonte Italia.

Conosciamo meglio De Relitti

Giovanni De Relitti è un cantautore emiliano -fiorentino dʼadozione- attualmente al lavoro sul suo secondo album di studio sotto questo nome; reduce da un passato nomade e denso, fatto di diverse band, produzioni di dischi propri e di altri, progetti in ogni genere, tanti studi, tante città e tante incontri in scene musicali differenti, nel caos assoluto che è stato il 2020 decide di tagliare ogni ponte e prova a mettere radici a Firenze. Radici che crescono grazie allʼincontro fondamentale con Tommaso Giuliani e Samuele Cangi dello studio Blue Moon Rec, dove tra il 2021 e il 2022 viene prodotto il disco di debutto intitolato “AHAHAH”, uscito nel 2023 sotto licenza dellʼetichetta genovese Pioggia Rossa Dischi, preceduto da molti singoli ed un EP contenente le versioni acustiche di alcuni di questi.

Segue il tour di supporto del disco, durante il quale De Relitti si trova a dividere il palco con Legno, Federico Dragogna dei Ministri, Zibba, Cecco & Cipo e che termina in apertura agli Zen Circus nella suggestiva cornice dellʼArena del Mare di Genova.

Non avendo mai sospeso la sua attività di scrittura, già al termine del tour De Relitti si trova in possesso di molto materiale, abbastanza distante da quello contenuto nel primo disco, ma non ancora abbastanza lontano da essere pronto per un seguito canonico: è così che nasce lʼidea dei 45 giri digitali, per mezzo dei quali rilascia dei doppi singoli divisi in lato A e lato B, in seguito collezionati nellʼEP “TRAN TRAN”, insieme a due nuovi brani. Al momento, De Relitti è alle prese col secondo – difficilissimo- album.