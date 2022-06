Darrn pubblica il singolo "Okay"... "Prendere un treno a volte vuol dire lasciarsi alle spalle una parte di noi stessi..."

È uscito il 3 giugno per Asian Fake / Sony Music Okay, il nuovo singolo di DARRN, giovane artista che unisce cantautorato, pop ed elettronica in modo originale al punto da aver conquistato Venerus che è stato tra i primi a credure in lui.

DARRN ( si legge Dàrren) è il nome d’arte di Dario Schittone, classe ‘97. Nato e cresciuto a Roma, è lì che incontra il duo di produttori STANZA SX, aka Cristian e Dennis. Con loro condivide l’approccio alla musica e la creazione dell’atmosfera sonora che caratterizzerà DARRN.

Dopo aver pubblicato alcuni brani su YouTube l’artista viene notato da Asian Fake e a inizio 2019 pubblica il primo brano ufficiale Yodel, seguito da Verme, brano contenuto in ZEROSEI, l’album dei produttori multiplatino Frenetik&Orang3 – e il suo primo EP, Musica da camera.

In seguito pubblica un nuovo EP, Chimica, progetto che vede la partecipazione di Venerus e Gemitaiz.

Nel 2021 Dario si trasferisce a Milano, inaugurando così un nuovo capitolo del percorso. DARRN è oggi un progetto solista, che ha in Cristian e Dennis i propri producer di riferimento, pur aprendosi a collaborazioni e variazioni finora inedite. Il primo singolo di questo nuovo capitolo musicale è Ginepro, uscito ad aprile del 2022.

Darrn Okay, il nuovo singolo

Prodotto da STANZA SX & DEMA, il brano è caratterizzato da una struttura tipicamente pop e affronta la tematica del cambiamento: l’artista si trova a dover fare i conti con la distanza da qualcosa che «non è mai per sempre» e che purtroppo talvolta rompe degli equilibri. «Cercare di mantenere tutto come prima risulta diabolico, bisogna lasciare che la vita sia». Ecco come lo racconta l’artista…

Quello che vogliamo non è mai per sempre, come quello che siamo d’altronde. Prendere un treno a volte vuol dire lasciarsi alle spalle una parte di noi stessi, che pensavamo sarebbe rimasta con noi.

La distanza è come la realtà, non può essere alterata, per quanto possiamo pensare di rimanere attaccati a qualcuno o qualcosa, quando ci allontaniamo degli equilibri si spezzano, cambiano. Cercare di mantenere tutto come prima risulta diabolico, bisogna lasciare che la vita sia.

Togliersi dal viso dei ricordi, soprattutto quelli che ci impediscono di affrontarla con occhi nuovi, diventa una priorità, ma c’è un prezzo da pagare, il nostro cuore reagisce in maniera unica e imprevedibile, ci sentiamo come appesi ad un filo ‘completamente’.”

Queste le prime date live di Darrn. Recentemente l’artista è stato ospite di alcune date di Mace.

12.06 Roma – Indiepanchine

24.06 Milano – Indiepanchine

23.07 Castelfranco di Sotto (PI)

DARRN OKAY testo e audio

Non è per sempre quello che volevi

E non conviene più

Sali sul treno

Per la prima

E non ritorni più

Ci costa un casino

Lontani

Se faccio rumore che senti

Un soffio ti sfiora i capelli

E non lo senti più

Trova dei sogni

Più grandi di lei

Ma Non si ricorda

Perché vuole partire

Non stare li no

Lasciami il viso

Siamo su un filo

Completamente

Okay okay

Okay okay

I tuoi occhi

mi fanno un vestito

Che mi togli

Completamente

Okay okay

Okay okay

Non è per sempre se non ti fa male

E già lo sai

Hmmm

Sono diverse

Le storie che ti riporti

Quando ci stavi dentro

Ho cambiato mille Parti

Di me

Ho fermato i miei battiti

Tu hai cambiato mille scarpe

Ma Resti nello stesso posto

Trova dei sogni

Più grandi di lei

Ma Non si ricorda

Perché vuole partire

Non stare li no

Lasciami il viso

Siamo su un filo

Completamente

Okay okay

Okay okay

I tuoi occhi

mi fanno un vestito

Che mi togli

Completamente

Okay okay

Okay okay

okay non troverò la calma

Okay non troverò la calma