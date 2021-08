Dandy Turner a cuore aperto sui social: “Ho dato fiducia a persone che mi stanno veramente trattando come se non valessi niente”

Dandy Turner, artista esploso tra il 2019 e il 2020 con brani come Troppi sguardi e Sei bella come Roma, che hanno superato abbondantemente i 10 milioni di stream, sta vivendo un periodo di profonda crisi legata al suo ultimo singolo, Questa notte, ma non solo…

Nelle ultime settimana il giovane artista ha manifestato più e più volte il suo disagio. La prima con una storia di qualche settimana fa…

Negli ultimi giorni l’esasperazione del cantante è andata crescendo con nuovi post in cui chiede l’aiuto di chi lo segue…

E poi ancora…

“E non ha senso droppare nuova musica ci sono hit come Questa notte che non sono state spinte da chi di dovere e come sempre devo pensarci io anche facendomi in 4 ma prima o poi ste cose cambieranno.”

Quest’ultimo post di Dandy Turner sembrerebbe rivolto alla sua attuale etichetta discografica, la Visory Records. Precedentemente l’artista lavorava con la Hokuto Empire di Francesco Facchinetti ma, anche in quel caso, sembrerebbe che il rapporto lavorativo si sia chiuso in maniera abbastanza burrascosa.

Nella giornata di ieri l’artista ha voluto essere ancora più diretto pubblicando un video sui social parlando ai suoi follower dopo un crollo emotivo… queste le sue parole:

“Ciao ragazzi, non vi parla Dandy Turner adesso ma vi parla Nicolas, questa notte ho avuto un crollo emotivo non so se ultimamente avete visto i post che ho caricato su Instagram, nella mia vita sono successe tante cose abbastanza gravi, mi sono state fatte promesse che non sono state mantenute, mi sono fidato di persone, ho dato fiducia a persone che mi stanno veramente trattando come se non valessi niente.



La mia musica non la stanno considerando, la considerano spazzatura, e l’unica cosa che so fare è questa: è fare musica.



Mi hanno detto di andare a lavorare, mi hanno detto di fare uscire singoli, e se questi singoli floppano non ci sono problemi.

Io mi sento veramente male, questa notte non ho dormito perchè è una situazione abbastanza grave perché io prima sapevo cosa fare nella mia vita, sapevo che direzione prendere, adesso non so che fare per il semplice fatto che i miei sogni, ovvero i sogni che avevo qualche mese fa stanno svanendo, stanno scomparendo, e io non so veramente che fare, veramente io non so che fare, non dormo più, me la vivo male ogni giorno, ho pensieri strani in testa, pensieri brutti, non trovo una via d’uscita, sto dentro questo tunnel e non so come uscirne.. veramente, veramente.. Non so come fare.

Scusatemi, è soltanto uno sfogo perché non ce la faccio più. Scusate “