Daniele Silvestri torna live nei teatri e lancia l’inedito “Tik Tak”

Daniele Silvestri pubblica il singolo Tik Tak, primo estratto dal nuovo album di inediti di prossima uscita (Epic / Sony Music Italy). Il brano è in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali dal 28 ottobre 2022.

Il titolo Tik Tak richiama il ticchettio di un orologio e il battito del tempo. Le parole della canzone si susseguono e si rincorrono traducendo le ossessioni algebriche e croniche del protagonista: un uomo che vive (o convive) con il suono costante di un metronomo nella testa, che inesorabilmente scandisce il tempo suddividendolo in battiti che si ripetono sempre uguali nel loro tik-tak. “Lo senti il battito? ti – ta – ta – ta / ho questo cazzo di clic nella testa / che non mi abbandona mai / e anche se parlo con gli altri non cessa / il ticchettio da orologiai”, così recita il testo.

La condizione del protagonista sembra a tratti rassicurante: “mi lascerò guidare nell’incedere / assecondare il ritmo e non resistere / e il mondo all’improvviso è così facile”. Più spesso, risulta alienante: “nevica / fiocchi di aritmetica / frazioni di natura algebrica / caleidoscopica / serialità”. Si crea un reticolato che imbriglia e da cui sembra impossibile uscire, nonostante il tentativo di ribellarsi e rompere gli schemi. In certi momenti, però, quegli stessi schemi sembrano rendere tutto più semplice e comprensibile. E poi forse – come spesso accade – è l’amore a rompere le catene e fermare il meccanismo.

Tra acustica e synth, le sillabe diventano suono in un labirinto sintattico e lessicale spezzato da stralci strumentali. Le strofe si fanno ritmica. A parti più corali si contrappone un rap preciso e affilato.

Il testo di Tik Tak è scritto da Daniele Silvestri, mentre la musica è firmata dallo stesso Silvestri insieme a Daniele Fiaschi. Il brano è prodotto da Daniele Silvestri e Daniele “il Mafio” Tortora per Klang.ore; e registrato e mixato da Daniele “il Mafio” Tortora al Terminal2 Studio.

DANIELE SILVESTRI – tour TEATRI /22

Daniele Silvestri è pronto a tornare live con il nuovo tour Teatri/22. Dopo la data zero, prevista per il 29 ottobre ad Assisi, l’artista toccherà tutta Italia con una fitta serie di tappe nei mesi di novembre e dicembre.

Durante lo spettacolo, Daniele Silvestri ha intenzione di presentare al pubblico alcuni brani del prossimo album. Ha deciso di portarlo in scena ancor prima di pubblicarlo ed anzi costruendolo sul palco insieme al pubblico. “Non solo eseguiremo dei brani inediti” – annuncia l’artista sui social – “ma li scriveremo, riscriveremo, cambieremo e improvviseremo in ogni singola data sotto gli occhi di tutti quelli che verranno a vederci. Spettatori inevitabilmente partecipi – volenti o nolenti – di questa parte sperimentale e creativa dello spettacolo. Il resto…il modo e la forma…i contenuti stessi.. li lascio per ora alla vostra immaginazione”.

In questo modo, Daniele Silvestri porterà sul palco il suo processo creativo, collettivizzandolo e condividendolo. Il pubblico diventerà spettatore non solo di un concerto, ma proprio della costruzione di nuova musica.

Ecco il calendario del tour Teatri/22:

29 ottobre 2022 – Teatro Lyrick – Assisi

3 novembre 2022 – Teatro al Massimo – Palermo

4 novembre 2022 – Teatro Metropolitan – Catania

5 novembre 2022 – Teatro Rendano – Cosenza

11 novembre 2022 – Gran Teatro Geox – Padova

12 novembre 2022 – Teatro Regio – Parma (Barezzi Festival)

14 novembre 2022 – Teatro Degli Arcimboldi – Milano

18 novembre 2022 – Teatro Colosseo – Torino

22 novembre 2022 – Teatro La Fenice – Senigallia (AN)

23 novembre 2022 – Teatro Duse – Bologna

25 novembre 2022 – Auditorium Conciliazione – Roma

26 novembre 2022 – Auditorium Conciliazione – Roma

2 dicembre 2022 – Teatro Massimo – Cagliari

6 dicembre 2022 – Teatro Augusteo – Napoli

7 dicembre 2022 – Teatro Verdi – Firenze

8 dicembre 2022 – Teatro Comunale – Carpi (MO)

10 dicembre 2022 – Teatro Politeama Greco – Lecce

11 dicembre 2022 – Teatro Fusco – Taranto

12 dicembre 2022 – Teatro Massimo – Pescara

15 dicembre 2022 – Teatro Ivo Chiesa – Genova

17 dicembre 2022 – Auditorium Santa Chiara – Trento

19 dicembre 2022 – Teatro Galleria – Legnano (MI)

I biglietti per Teatri/22, prodotto e organizzato da OTR Live, sono acquistabili su ticketone.it e sui circuiti abituali di prevendita.

