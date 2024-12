Daniele Piovani canta il dolore causato da un grave errore nel nuovo singolo “11 Dicembre”

A due mesi di distanza dall’uscita di Ti Amo Per Sempre (Aly Studio / Believe), l’autore e cantautore meneghino Daniele Piovani torna con 11 Dicembre, brano che lui stesso ha firmato in collaborazione con Alioscia Arioli, che ne ha curato sia gli arrangiamenti che la produzione artistica presso la struttura Aly Studio di Milano.

DANIELE PIOVANI, “11 DICEMBRE”

Con un sound british-pop, “11 Dicembre racconta la fase del dolore – conseguenza di un grave sbaglio commesso, che difficilmente può essere cancellato o dimenticato – attraverso un crescendo di immagini testuali forti e dal grande impatto emotivo.

La speranza di un perdono si ripete nel ritornello, con un richiamo all’imminente arrivo del Santo Natale, e sfocia nell’assolo finale ed esplosivo di Gabriele Fersini: una scelta artistica espressamente voluta da me, che caratterizza l’intera produzione con un effetto a sorpresa, lontano dalle tendenze dell’attuale mercato discografico”.