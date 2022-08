Daniela Pedali e Andrea Dessì lanciano la versione latina di “Ritmo Diablo”

Per l’estate 2022 Andrea Dessì decide di proporre un’inedita Daniela Pedali in versione tribale con un singolo in duetto, Ritmo Diablo, fuori da sabato 6 agosto su etichetta PMS Studio.

Ritmo Diablo viene descritto come un brano potentemente pop dal sound latino. Daniela Pedali lo definisce: “Un funk attraente, esplosivo ed energico!“.

La canzone è fuori in versione spagnola dopo essere stato lanciato in una versione di successo nel 2019. Al lancio del singolo seguiranno una serie di concerti in Italia.

Voce: Daniela Pedali;

Chitarra e Basso: Andrea Dessì;

Batteria: Dino Deghenghi

Percussioni: Dino Deghenghi

Tastiera: Raffaele Montanari

Musiche originali: Andrea Dessì e Raffaele Montanari;

Testo: Michele Dessì e Daniela Pedali;

Arrangiamenti: Andrea Dessì, Raffaele Montanari e Dino Deghenghi;

Produttore artistico: Raffaele Montanari;

Ideatore artistico: Ugo Stomeo;Editing e Mixing: Raffaele Montanari;

Mastering: Mike Dangelini (Sound & Light);

Un incontro, quello tra la voce duttile e potente di Daniela Pedali e la poesia raffinata e jazz di Andrea Dessì, che nasce da un’idea del giornalista musicale Ugo Stomeo.

Il brano sarà parte del nuovo album di Andrea Dessì, Black Mediterraneo, in uscita il prossimo settembre. Un disco che contiene collaborazioni con Mietta, Sherrita Duran e Jerusa Barros e con i musicisti Fabrizio Bosso e Massimo Tagliata.

Questa la tracklist: