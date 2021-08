Un nuovo brano d’amore per l’estate 2021 di Daniel Cosmic. Ecco “Yodeyma” (testo e audio)

Daniel Cosmic Yodeyma è il nuovo singolo del giovane artista.

Il 28 maggio scorso il “principe del Reggaeton”, come lo hanno spesso definito in passato, ha pubblicato il singolo Passione sentimento, il primo ad uscire con Visory Records.

Ora per il giovane artista, precedentemente conosciuto con il suo vero nome, Daniel Piccirillo, è tempo di nuova musica.

Daniel Cosmic Yodeyma

Il singolo è fuori su tutte le piattaforme di musica digitale da oggi, 20 agosto 2021, e si intitola Yodeyma. Ecco come viene descritto:

“YODEYMA è un modo per ricordare tutti i momenti belli passati insieme, di ‘quando il sole compariva solo grazie ad uno sguardo’. Il ricordo è ciò che rimane oltre al profumo di lei attaccato alla sua camicia… Il profumo di Yodeyma“.

A seguire testo e audio del brano prodotto da Sedd. Il brano è scritto da Daniel Piccirillo, Gabriel Piccirillo, De Francesco Rubens e Alessandro Manzo.

Sei salsedine

ferma su di me

penso dalle 3

che mi manchi te

ora a cosa stai pensando, ehi ehi

Fumo cenere

ma non hai d’accendere

siamo tegole

che stanno per cedere

non mi troverai in un altro

Ho il tuo profumo Yodeyma

sulla mia camicia grigia

penso a come eravamo prima

e quando il sole compariva

ma solo grazie ad uno sguardo

che mi cambiava ogni secondo

non so dove finisce il mondo

sei con me, pioggia al tramonto

Non ci capiamo ma rimani mia

sempre nei miei pensieri todo el diá

a cosa stai pensando mamma mia

ti ho vista con un altro per la via

Ti ho lasciato cicatrici

che nascondi e non lo dici

non possiamo essere amici

mami lo ammetto

se vuoi chiamarlo amore

io non l’accetto

Ho il tuo profumo Yodeyma

sulla mia camicia grigia

penso a come eravamo prima

e quando il sole compariva

ma solo grazie ad uno sguardo

che mi cambiava ogni secondo

non so dove finisce il mondo

sei con me, pioggia al tramonto

Yodeyma Yodeyma Yodeyma

cosa mi combini stasera

quello che combini ogni sera

ed io ci casco sempre ogni volta

Sei salsedine

ferma su di me

penso dalle 3

che mi manchi te

ora a cosa stai pensando, ehi ehi

Fumo cenere

ma non hai d’accendere

siamo tegole

che stanno per cedere

non mi troverai in un altro

Yodeyma Yodeyma Yodeyma

cosa mi combini stasera

quello che combini ogni sera

ed io ci casco sempre ogni volta

Ho il tuo profumo Yodeyma

sulla mia camicia grigia

penso a come eravamo prima

e quando il sole compariva

ma solo grazie ad uno sguardo

che mi cambiava ogni secondo

non so dove finisce il mondo

sei con me, pioggia al tramonto