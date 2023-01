Dall’unione di Orangle Records e Gotham Dischi nasce una nuova realtà discografica

Dall’unione di due giovani realtà discografiche nasce una nuova “doppia” etichetta nazionale. Le realtà coinvolte sono quelle di Orangle Records che curerà la distribuzione, la consulenza e lo scouting e di Gotham Dischi che, invece, si occuperà della direzione artistica, la produzione ed il booking.

Orangle Records è nata nel 2021 da un’idea di Christian Cambareri e Martina Colavitti e conta allo stato attuale circa 1400 Artisti in distribuzione e in licenza.

Dall’altro lato c’è Gotham Dischi, che prende forma ufficialmente nel 2019 dall’idea di Andrea Papazzoni e che è anche un gruppo editoriale in partnership con Baraonda Edizioni.

Le dichiarazioni dei fondatori di orangle records e gotham dischi

“Vorremmo che la musica diventi un lavoro alla portata di tutti, questa è la nostra direzione” affermano i due fondatori uniti verso un fronte comune: tornare ad ascoltare gli artisti ed aiutarli nel percorso discografico.

“Abbiamo messo sul piatto i nostro risultati, ed il nostro team, per poter allargare ancora di più le prospettive future. Il 2021 è stato un anno grandioso per noi, iniziando dalla collaborazione con Baraonda fino ad arrivare al trasferimento nella nostra nuova sede a Cologno Monzese, in Viale Piemonte 61/63.

Quando Christian mi ha chiamato per propormi di unire le realtà, non ho potuto che esserne entusiasta” afferma Andrea Papazzoni.

“Condivido pienamente la linea lavorativa di Gotham Dischi, la musica deve essere un posto per tutti e soprattutto alla portata di tutti. L’etichetta deve tornare ad essere un posto dove l’artista si sente tutelato e dove ha la possibilità di creare e crescere, pertanto ritengo che unire la struttura imprenditoriale di Orangle Records all’esperienza artistica di Gotham dischi possa creare davvero la “casa” ideale per ogni artista” afferma Christian Cambareri.

Partendo da creatività e professionalità l’obiettivo di Gotham Dischi e Orangle Records è quello di aiutare le giovani proposte della musica italiana ed essere un riferimento per chiunque volesse approcciare all’ambito musicale e discografico in modo smart e coinvolgente.

Dal 1 Febbraio 2023 verranno annunciate tutte le novità del caso e il nuovo roster unito delle due etichette.