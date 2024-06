Dalen presente il suo brano cauntorave… “Emigrato”

“Emigrato” è il titolo del nuovo singolo di Dalen, disponibile dal 30 maggio 2024. Il brano è stato presentato in anteprima il 29 aprile al Teatro EuropAuditorium di Bologna, in occasione di un concerto del Prof. Roberto Vecchioni.

La canzone è un mix di cantautorato e techno. Ed infatti, Dalen l’ha definita un brano “cantautorave”, perché fonde la profondità del cantautore con la festa della musica da ballare.

“Quando ascolto musica, a volte succede che mi interessano i testi”, spiega Dalen. “Ma la musica mi annoia, e anche il contrario, testi banali, e bella musica, magari da ballare. Con Emigrato volevo entrambe le cose: è una canzone per il culo, e per il cuore. Si balla mentre si ascoltano versi importanti, e veri”.

“Emigrato” è anche un mix stratificato di temi. Ci sono i controversi stati d’animo, che convivono in una regione abbandonata dall’emigrazione come la Calabria. C’è la riflessione sul senso di superiorità, che per Dalen, nato a Crotone, è presente nei suoi conterranei. “Come noi non c’è nessuno” – spiega – “Siamo i migliori, ovunque andiamo conquistiamo, e ci facciamo rispettare. Un’educazione che porta ad un modello comportamentale di onnipotenza, di attaccamento spropositato alla propria terra e a una visione non obiettiva della realtà”.

Il dovercela fare a tutti i costi e l’ossessione di traguardi da raggiungere fanno odiare la terra di provenienza. Così, si è costretti ad emigrare e vivere tutta una vita lontani dal luogo nativo. “Emigrato” è una riflessione sull’abitudine collettiva ad esaltare il successo e la persona che lo raggiunge, a prescindere da tutto. In questo modo, viene meno uno sguardo etico sul percorso, che analizzi e consideri gli strumenti utilizzati per raggiungere il successo.

Il brano è stato accolto con favore dal pubblico presente a Bologna, quando è stato presentato. Anche Roberto Vecchioni ha mostrato apprezzamento per Dalen e la sua musica. Con quella serata, Dalen ha concluso l'”Inspiegabile tour” che, organizzato in totale autonomia, ha totalizzato 100 concerti in un anno.