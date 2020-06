E’ uscito in versione digitale Dal Vinile a Spotify, il nuovo libro del Managing Director di Warner Chappell Music Italiana Roberto Razzini. Si tratta di una storia in musica a metà tra il racconto biografico e un saggio sulle evoluzioni del mercato musicale degli ultimi 40 anni.

Il volume sarà disponibile in libreria dal 25 giugno, ma già si può trovare sul sito della casa editrice People (www.peoplepub.it) e in versione eBook in tutti gli store.

La prefazione è firmata dalla giornalista di Radio 24 Marta Cagnola:

“State per leggere un racconto di vita, ma anche un piccolo manuale di storia recente della discografia italiana. Dal vinile a Spotify, certo, ma passando per qualche decennio di rivoluzioni, che ogni volta sembravano dover distruggere e ricostruire il settore da capo. Ritroverete le classifiche, le star del momento o le leggende eterne, anche con qualche gustoso dettaglio visto dal backstage: dalla costruzione dei grandi successi, alla scoperta di nuovi personaggi, alle colonne sonore delle pubblicità storiche. I momenti d’oro e quelli di crisi, del passato e del presente.”

DAL VINILE A SPOTIFY

Roberto Razzini, che ha da poco festeggiato i suoi trent’anni presso Warner Chappell, racconta l’evoluzione dell’ascolto. Dal vinile come oggetto di culto allo streaming. Da Sanremo a X Factor. Un’analisi accurata sull’evoluzione della musica in questi anni.

Dai supporti ai metodi di fruizione e promozione con lo sguardo privilegiato di chi è stato testimone e protagonista, dietro le quinte, di molti dei maggiori successi musicali di queste tre decadi.

La storia di una passione che si è fatta mestiere, sempre dalla parte delle canzoni.

Colonna sonora di questa avvincente storia in musica è una playlist su Spotify curata da Roberto Razzini contenente una selezione delle canzoni citate nel libro, oltre ad alcune delle pietre miliari degli artisti menzionati.

“A dispetto dei grandi mutamenti che sempre hanno attraversato e attraverseranno la musica, siano tendenze sociali, culturali, economiche, tecnologiche – o persino sanitarie, come in questo strano 2020 – alcune cose non cambieranno mai. Quella a cui sono più legato è la sensazione quasi indescrivibile, quel senso di illuminazione che si prova sentendo una nuova canzone e sapendo sin dalle prime note che sarà qualcosa di unico. Spero di continuare a provare questa sensazione ancora a lungo.”

Dal Vinile a Spotify è il terzo volume della collana People Records, diretta da Paolo Benvegnù in collaborazione con Blackcandy Produzioni.

Foto di Andrea Cherchi