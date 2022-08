Cous Cous Fest, annunciato il cast completo. Ecco tutti gli artisti in cartellone e come partecipare

In arrivo una serie di show per chiudere come si deve questa torrida estate in musica: appuntamento dal 16 al 25 settembre San Vito Lo Capo (TP) con il Cous Cous Fest, una serie di dieci spettacoli sulla spiaggia che vedranno partecipare Dargen D’Amico, Eugenio Bennato, Paola Turci, Med Free Orkestra, Ermal Meta, Piero Pelù, Lello Analfino, Orchestra Notte Della Taranta,Shantel, Agricantus, Brama, Eman e Cordio

Questa la line-up dell’evento, che quest’anno festeggia il suo venticinquennale all’insegna dello slogan “Love Never Stops” riunendo, come da tradizione, Paesi e culture diverse per promuovere la pace, lo scambio e la multiculturalità.

Il Cous Cous Fest è organizzato dall’agenzia Feedback in partnership con il Comune di San Vito lo Capo, con il sostegno di Bia CousCous, Conad, Electrolux, UniCredit e con il supporto del progetto “Don’t touch”, promosso dalla cooperativa sociale Badia Grande.

.

L’edizione di quest’anno, sotto l’aspetto prettamente musicale, si avvale della direzione artistica di Massimo Bonelli, già direttore artistico del Concertone del Primo Maggio di Roma oltre che consulente discografico, event manager e produttore, e della sua iCompany, una delle realtà di riferimento della scena musicale attuale nazionale.

Novità dell’edizione 2022 del festival saranno gli incontri con gli artisti, iTalk and Music, una serie di interviste che vedranno protagonisti Paola Turci, Ermal Meta e Piero Pelù in un dialogo alla loro scoperta e riscoperta, anche e soprattutto oltre la musica.

E il bello è che non dovrete pagare un centesimo per partecipare: tutti i concerti in programma. infatti, sono del tutto gratuiti. Qui sotto potete recuperare il cartellone completo.

COUS COUS FEST 2022 – IL CALENDARIO DEI CONCERTI

Venerdì 16 settembre

DARGEN D’AMICO in concerto

Sabato 17 settembre

EUGENIO BENNATO TARANTAPOWER in concerto

.

Domenica 18 settembre

PAOLA TURCI – talk and music

.

Lunedì 19 settembre

MED FREE ORKESTRA in concerto

Martedì 20 settembre

ERMAL META – talk and music

Aftershow @ EMAN + CORDIO

Mercoledì 21 settembre

PIERO PELÙ – talk “Spacca l’infinito”

Cantautore, frontman e co-fondatore dei Litfiba, ha pubblicato 20 album di studio e 7 album live vendendo oltre 7 milioni di copie. Grande performer, si è esibito in tutto il mondo e al Cous Cous Fest 2022 verrà a raccontarsi attraverso il suo Spacca l’infinito, il “romanzo di una vita” che ha recentemente pubblicato per Giunti editore.

Aftershow @ BRAMA

Giovedì 22 settembre

LELLO ANALFINO in concerto

Venerdì 23 settembre

ORCHESTRA POPOLARE NOTTE DELLA TARANTA in concerto

Sabato 24 settembre

SHANTEL – dj set live on the beach

Domenica 25 settembre

AGRICANTUS in concerto