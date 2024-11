Corso Italia: in uscita il loro primo disco omonimo, che mette al centro la complementarietà tra i due

Fuori su tutte le piattaforme digitali da venerdì 15 novembre “CORSO ITALIA“, il primo disco del duo CORSO ITALIA, per INOX e in distribuzione ADA Music Italy, con il sostegno del Ministero interno della Cultura e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea” 2023.

L’album è stato anticipato dai singoli “Italia Amore Mio“, “Caduta dal cielo” e “Cosa Non Va?“, usciti negli scorsi mesi.

Il progetto mette al centro la forza dei due, ossia la loro complementarietà, attraverso la quale riescono a esplorare gli stessi temi con prospettive differenti, mantenendo un perfetto equilibrio tra stili e personalità.

Nel disco troviamo melodie pop mischiate a influenze rap, chitarre indie unite a strumenti più acustici e sound elettronici ruvidi, il tutto curato dal produttore JUCK.

I temi principali affrontati nei brani sono la quotidianità e la complessità dei rapporti, l’essere sensibili e imperfetti in un mondo cinico e troppo perfetto, ma anche il racconto di momenti più solari della vita.

“CORSO ITALIA, il nostro primo album. Siamo semplicemente noi in tutte le nostre sfaccettature. CORSO ITALIA è la via principale del paese in cui siamo cresciuti e in cui è nato questo progetto. Siamo entusiasti, carichi e pronti a trasmettere le nostre vibrazioni a tutte le vie d’Italia. È il pop sperimentale, o meglio: NEW GENERATION SWAG POP MUSIC.” racconta il duo.

Clicca qui per preordinare “CORSO ITALIA“, il nuovo disco di CORSO ITALIA.