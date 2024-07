Cornetto Battiti Live: scaletta della seconda serata con Annalisa, Elodie e Tananai

Lunedì 15 luglio, in prima serata su Canale 5, il secondo appuntamento con Cornetto Battiti Live. Condotto da Ilary Blasi e Alvin, con la partecipazione di Rebecca Staffelli, lo show offre una scaletta ricca di artisti di spicco del panorama musicale italiano e internazionale.

Il palco principale di Molfetta vedrà esibirsi una serie di artisti acclamati, tra cui Annalisa, Tananai e The Kolors. Da Bari ci sarà Elodie, mentre i The Kolors si esibiranno da Gravina.

La seconda serata andrà in onda su Canale 5, alle 21:20, e in streaming su Mediaset Infinity. Clicca in basso su continua per la scaletta.