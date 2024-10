Copes debutta nella scena rap italiana con il singolo “Amen”

Fuori da venerdì 18 ottobre su tutte le piattaforme digitali il primo singolo di Copes, “Amen“, per Warner Music Italy, prodotto da Chris Nolan.

Andrea, in arte Copes, nasce a Milano e ha una grande passione per il rap fin da giovanissimo, che inizia a coltivare pubblicando dei video sui social per farsi conoscere, tra cui due andati molto virali quest’estate, fino a riuscire a pubblicare il suo primo brano con un’etichetta discografica dopo un lungo lavoro in studio.

“Amen” è un banger inarrestabile in cui Copes unisce barre, incastri, citazioni e riferimenti mai scontati, e una scrittura di alta qualità in grado di esaltare la produzione, senza mai risultare monotono.

Il rapper trae ispirazione dal contesto difficile in cui è nato e cresciuto, senza nessun timore di mettere in mostra le sue esperienze e la sua quotidianità. Nei suoi testi parla infatti di sé stesso, della sua famiglia, delle persone che popolano i suoi ricordi, delle strade del suo quartiere e della panetteria che lo accoglie sempre con amore fraterno, dipingendo le differenze tra ricchezza e povertà e la vita difficile di chi nasce in alcuni angoli di Milano.

Fuori contemporaneamente al brano anche il videoclip di “Amen“, che offre una visione più nitida dello scenario di Copes, e preannuncia l’inizio di una carriera davvero promettente per il giovane emergente; clicca qui per vederlo!