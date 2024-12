Da Roberto Vecchioni ai Ricchi e Poveri, tutti gli artisti del 32° Concerto di Natale in Vaticano in onda su Canale 5

Il 25 dicembre 2024 andrà in onda in prima serata su Canale 5 il 32° Concerto di Natale in Vaticano alla guida ci sarà anche quest’anno Federica Panicucci che presenterà una scaletta di artisti italiani e internazionali d’eccezione riuniti in una serata volta a sostenere la raccolta fondi di due progetti umanitari a favore dei minori promossi da Missioni Don Bosco.

L’evento, in replica sulla rete ammiraglia Mediaset il 26 dicembre, è stato registrato lo scorso 14 dicembre dopo che Papa Francesco ha incontrato gli artisti in udienza privata sottolineando il valore della musica come strumento di unità e speranza, in sintonia con il cammino della Chiesa verso il Giubileo.

Il Concerto di Natale nasce nel 1993 nell’Aula Paolo VI in Vaticano come strumento per far conoscere il progetto del Vicariato di Roma “50 chiese per Roma 2000” e per raccogliere risorse per la sua realizzazione. Da allora raduna ogni anno grandi artisti di fama internazionale, in una celebrazione unica della festa più amata e più spirituale del mondo.

I proventi del Concerto (ricavati da biglietti e sponsor, etc.) non sono devoluti in beneficenza ma si potrà sostenere la raccolta fondi per i due progetti umanitari inviando SMS solidali al 45594.

Concerto di Natale in vaticano i cantanti in scaletta

Ad accompagnare i cantanti sul palco ci sarà l’Orchestra del Cinema diretta dal Maestro Adriano Pennino. La serata sarà arricchita dalla testimonianza di due salesiani: don Linus Onyenagubo dalla Nigeria e don Mykhaylo Chaban dall’Ucraina, che racconteranno il loro lavoro sul campo.

Ecco i cantanti in scaletta che si esibiranno nel corso della serata: