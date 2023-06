I concerti negli stadi dell’estate 2023: Tiziano Ferro, Vasco Rossi, PTC, Mengoni, Ultimo e Maneskin i protagonisti

Inizia ufficialmente la stagione dei concerti estivi negli stadi.

Quindici date all’Olimpico di Roma, tredici al mitico Stadio San Siro.

Blanco, Gazzelle, Ligabue, Måneskin, Pinguini Tattici Nucleari, Pooh, Tiziano Ferro e Ultimo animeranno le notti delle due città. Solo Vasco Rossi salterà l’appuntamento sotto la Madonnina per l’estate 2023!

Quindi, tolti parastinchi e tacchetti, gli stadi si riempiono di musica.

E chi poteva essere se non lui a inaugurare i grandi live negli stadi? Vasco Rossi questa sera (2 giugno) sarà a Rimini per la prima tappa del suo nuovissimo e immancabile tour estivo (11 concerti in tutto).

La stagione si chiuderà l’1 e 2 agosto a Roseto degli Abruzzi (Stadio Fonte dell’Olmo) con i live di Francesco Gabbani e della PFM.

Il re degli stadi quest’anno non sarà Vasco. Tiziano Ferro ha già fissato 14 appuntamenti in tutta Italia per far risuonare la sua musica. Otto date per i Pinguini Tattici Nucleari, 6 per Marco Mengoni e Ultimo infine 5 (in Italia) per i Måneskin.

Il più giovane? Naturalmente il classe 2003 Blanco con il suo doppio appuntamento a San Siro. Mentre per lo scettro di più anziano è saldamente nelle mani dei Pooh con l’attuale formazione nata tra il 1944 e il 1951.

E la mediana (*)? Il quasi 35enne Marco Mengoni.

Abbiamo considerato solo gli artisti che fanno almeno 2 date negli stadi quest’estate.

(*) Data che divide a metà il 50% dei più giovani dal 50% dei più anziani.