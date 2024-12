Capodanno 2025: da Nord a Sud tutti i concerti per salutare il nuovo anno

Capodanno 2025.

Manca poco al 31 dicembre e, per chi ancora non ha risposto alla domada “Cosa fai a Capodanno?” ecco le proposte musicali in giro per l’Italia suddivise per regione, da Nord a Sud.

La Sardegna è riuscita a portare a sé nomi importanti della musica italiana, come Pinguini Tattici Nucleari, Gianna Nannini, Negramaro e Boomdabash. Achille Lauro sarà a Cosenza, mentre Napoli avrà Loredana Bertè. Laura Pausini sarà a Messina e Tony Effe a Roma (ma non al concerto del Comune).

Ma le proposte sono tante e, per scoprirle tutte, basta cliccare su CONTINUA.