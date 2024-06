Colapesce Dimartino raccontano l’estate dei ritorni a casa con “Innamorarsi perdutamente non è mai un affare”

Colapesce Dimartino, “Innamorarsi perdutamente non è mai un affare”: significato del testo del nuovo singolo

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 7 giugno, “Innamorarsi perdutamente non è mai un affare” (Numero Uno / Sony Music) è il nuovo singolo di Colapesce Dimartino e ci accompagnerà per tutta l’estate, tra “belle minchiate e canzoni già usate“, come cantano i due cantautori con una leggerezza e una naturalezza che prima ti disarma e poi ti abbraccia.

Ad anticiparne l’uscita alcuni manifesti-cruciverba ideati dal duo e apparsi a sorpresa sui muri delle principali città italiane, a ricordarci l’imminente arrivo della calda stagione.

“Innamorarsi perdutamente non è mai un affare”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Scritto da Lorenzo e Antonio, “Innamorarsi perdutamente non è mai un affare” è un brano dalle atmosfere acustiche ed estive e racconta l’estate dei ritorni a casa, dopo che hai fatto tardi al mare e non ti sei neanche cambiato il costume, ma anche quella degli amori che nascono e finiscono dal tramonto all’alba.

“Innamorarsi perdutamente non è mai un affare”: TESTO DEL BRANO

Il vento spinge la porta del bar

Ma che ca-

Ma che caldo fa

Siamo rimasti sconfitti dall’umidità

Ai-Ai-a

Non siamo due nemici

Quando siamo senza vestiti

E chi lo sa cosa sei per me

Non me lo so spiegare

Innamorarsi perdutamente

Non è mai un affare

Resta a dormire da me

È troppo corta l’estate

Fatta di belle minchiate e canzoni già usate

Turisti in cerca di divinità

Ma che pa-

Ma che pace fa

Mordi felina un ghiacciolo ma poi dove vai?

Ai-Ai-a

Tu mi dicevi amici

Quando eravamo vestiti

E chi lo sa cosa sei per me

Non me lo so spiegare

Innamorarsi perdutamente

Non è mai un affare

Resta a dormire da me

È troppo corta l’estate

Fatta di belle minchiate e canzoni già usate

E chi lo sa cosa sei per me

Non me lo so spiegare

Innamorarsi perdutamente

Non è mai un affare

Resta a dormire da me

È troppo corta l’estate

Fatta di belle minchiate e canzoni già usate

