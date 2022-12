Colapesce e Dimartino lanciano il nuovo brano “Cose da pazzi” in attesa di Sanremo 2023

Colapesce e Dimartino sono tra i big in gara a Sanremo 2023. Prima dell’avventura festivaliera, i due cantautori lanciano il nuovo brano Cose da pazzi, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 2 dicembre 2022.

La canzone è stata scritta per la colonna sonora della nuova serie Original italiana The bad guy. I primi tre episodi della fiction, con Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi, sono disponibili in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi dall’8 dicembre 2022. Gli ultimi tre episodi sono invece visibili dal 15 dicembre.

The bad guy è una serie che unisce il crime con la dark comedy. Racconta l’incredibile storia di Nino Scotellaro (Luigi Lo Cascio), pubblico ministero siciliano che ha dedicato tutta la sua vita alla lotta contro la mafia. Improvvisamente, viene accusato di essere un mafioso. Dopo la condanna, Nino non ha più nulla da perdere; così, decide di attuare la sua vendetta, diventando il “bad guy” in cui è stato ingiustamente trasformato.

La serie è stata creata e scritta da Ludovica Rampoldi, Davide Serino e Giuseppe G. Stasi; e diretta da Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana. La produzione è di Nicola Giuliano, Francesca Cima e Carlotta Calori per Indigo Film con Amazon Studios. The bad buy è stata presentata in anteprima mondiale, fuori concorso, alla 40ª edizione del Torino Film Festival, il 28 novembre 2022.

Il brano di Colapesce e Dimartino propone in musica le atmosfere che si ritrovano in The bad guy. Se nella serie l’amaro e l’ironico si mescolano tra loro, così avviene anche in Cose da pazzi. Il brano è un pezzo elegante, con un perfetto mood cinematografico. Sotto il profilo musicale, rispecchia le influenze anni ’80 cui i due cantautori si ispirano.

Cose da pazzi, il testo

Cose da pazzi stare vicino a te

Gridarsi in faccia tutta la verità forse ci aiuterà

Spacco un piatto per sedare la rabbia confinata nel cuore

È una granata inesplosa il tuo sorriso, è una bugia

Una biancastra bugia

Amami senza pietà, rubami stanotte

Anche per oggi stai tranquilla, il cielo rotolerà nel cosmo

Ti riconosco

A-a-aprimi la tua città, senza fare a botte

Con gli occhi chiusi per non guardare giù

E scompariamo piano, piano, piano

Cose da pazzi che non si ascoltano

E’ una catastrofe se sbagli la cottura della pasta

Se lasci troppo aperta la finestra

Sotto attacco mi difendo dalla tua stupenda anarchia

È una montagna nascosta il tuo dolore che non sai come scalare oramai

Amami senza pietà, rubami stanotte

Anche per oggi stai tranquilla, il cielo rotolerà nel cosmo

Ti riconosco

A-a-aprimi la tua città, senza fare a botte

Con gli occhi chiusi per non guardare giù

E scompariamo piano, piano, piano

E scompariamo piano, piano, piano

(Amami senza pietà)

(Abbracciami senza pietà)

Amami senza pietà, rubami stanotte

Anche per oggi stai tranquilla, il cielo rotolerà nel cosmo

Ti riconosco

A-a-aprimi la tua città, senza fare a botte

Con gli occhi chiusi per non guardare giù

E scompariamo piano, piano, piano

E scompariamo piano, piano, piano