Coez live nei clubbini nel 2022. Date e biglietti.

Tra le certificazioni di brani storici del passato anche quella per uno dei pezzi più iconici di Fabrizio De Andrè.

Le modifiche vanno a influire in maniera importante sul sistema di votazione.

La band a caldo ha postato sui social il proprio ringraziamento per tutti quelli che continuano a credere nella loro musica.

Per la prima volta, dopo l'episodio avvenuto durante il derby a San Siro, il rapper rompe il silenzio.

"È stata forse la più bella che potessi ricevere in questo momento..." è stato il commento del cantautore prossimo alla pubblicazione di un libro.

Singoli sbagliati, artisti rivelazioni in un talent e un "overdose" di singoli nell'altro.

Entrano in Top 20 questa settimana Rocco Hunt, Emis Killa e Coez.

In arrivo questo mese anche progetti celebrativi per Tiziano Ferro e Caterina Caselli .

Release date 2021: l’elenco, mese per mese, di tutti i singoli italiani in uscita

Un articolo in costante aggiornamento per scoprire giorno per giorno, tutte le nuove uscite italiane del 2021.