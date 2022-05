Coez: “Essere Liberi” è il nuovo singolo inedito in arrivo prima del tour

Coez: Essere Liberi testo e significato del nuovo singolo

Coez annuncia il nuovo singolo Essere Liberi che sarà in rotazione radiofonica dal 20 maggio.

“So che ci credevi davvero, ma partiamo in cento e ritorniamo soli, il prezzo di essere liberi”

Il nuovo brano è stato rilasciato oggi per Carosello Record su tutte le piattaforme digitali ed è già disponibile il video.

COEZ – ESSERE LIBERI – VIDEO

Essere liberi è prodotto da Sick Luke & Sine. E’ un brano dal sapore dolce amaro, il racconto di una libertà ritrovata, ma non cercata, accompagnata da un senso di solitudine, il prezzo da pagare per poter essere liberi.

Il testo è in forte contrasto con la melodia dolce ed eterea della traccia, che si apre in un ritornello orecchiabile, perfetto per i live estivi. Infatti Coez sarà in tour a partire dal 15 luglio.

Queste le date.

COEZ – ESSERE LIBERI IN TOUR

Venerdì 15 luglio 2022 | Este (PD) @EstEstate Festival

Sabato 16 luglio 2022 | Alba (CN) @Collisioni Festival

Giovedì 28 luglio 2022 | Francavilla al Mare (CH) @Shock Wave Festival

Lunedì 1 agosto 2022 | Todi (PG) @Umbria Music Festival

Lunedì 15 agosto 2022 | Paestum (SA) @MaCo Festival

Martedì 17 agosto 2022 | Roccella Jonica (RC) @Roccella Summer Festival

Domenica 21 agosto 2022 | Lignano Sabbiadoro (UD) @Arena Alpe Adria

Sabato 27 agosto 2022 | Cattolica (RN) @Arena della Regina

Venerdì 2 settembre 2022 | Vigevano (PV) @Estate in Castello

Venerdì 9 settembre 2022 | Agrigento @Festival Il Mito

Sabato 10 settembre 2022 | Catania @Sotto il Vulcano Fest





COEZ – ESSERE LIBERI – TESTO

Scritto da: Alfonso Climenti, Luca Barker, Silvano Albanese, Valerio Bulla

Non batti ciglio mentre te ne vai

La vedo dura lo cercavo una cura e tu non ce l’hai

Rispondi bene a chi ti chiede come stai?

Ma oggi è meno vero che mai

Tutto cade a pezzi E ci balliamo sopra un lento

Musica da intrattenimento

Se mi cercassi dentro

Troveresti il vento delle porte

Che stiamo sbattendo

L’odio chiama l’odio e noi gli andiamo appresso

Ed ogni nodo tira un nodo più spesso

E se ci trovassi un senso

dimmelo, fai presto Perché io l’ho perso

Fuori è un mondo sotto lo zero

Esco solo a camminare

Ci alleniamo a stare soli

A costo di essere liberi

So che ci credevi davvero (Davvero)

Ma partiamo in cento e ritorniamo soli

Il prezzo d’essere liberi

Ho perso un treno e quello dopo

Scavato in questo vuoto

Non mi vengono in testa i nomi anche se ho qui le foto

Ma hanno il tuo nome e le mie ferite

Perdiamo tutto in una lite

Dio, se c’è un Dio vorrei fosse più vicino

A volte sogno di tornare bambino

Per guardare il mondo che scorre dal finestrino

Come se lo avessi visto per primo

Fuori è un mondo sotto lo zero

Esco solo a camminare

Ci alleniamo a stare soli

A costo di essere liberi

So che ci credevi davvero (Davvero)

Ma partiamo in cento e ritorniamo soli

Il prezzo d’essere liberi

Se guardassi dentro di me

Ci troveresti il vento forte

Di tutte le porte

Di tutte le volte

Che te ne vai

Fuori è un mondo sotto lo zero

Esco solo a camminare

Ci alleniamo a stare soli

A costo di essere liberi

So che ci credevi davvero (Davvero)

Ma partiamo in cento e ritorniamo soli

Il prezzo d’essere liberi

Fuori è un mondo sotto lo zero

Esco solo a camminare

Ci alleniamo a stare soli

A costo di essere liberi

So che ci credevi davvero (Davvero)

Ma partiamo in cento e ritorniamo soli

Il prezzo d’essere liberi, Il prezzo d’essere liberi, Il prezzo d’essere liberi