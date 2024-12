cmqmartina torna con il nuovo singolo “allucinazione”, tra sofferenze d’amore e caos emotivo

Venerdì 6 dicembre cmqmartina torna con il nuovo singolo allucinazione (Columbia Records / Sony Music Italy) disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il brano è già disponibile per il presave cliccando qui.

allucinazione è un viaggio tra le sofferenze d’amore e i ritmi nu-dance pop italiani travolgenti, dove il dolore mascherato da una base techno esplode con energia in tutta la sua potenza, in cui ballare diventa un rituale per superare le ombre più buie dell’amore. L’atmosfera richiama visivamente la disco degli anni Ottanta con luci a sfera e l’eco di Like a Virgin.

Con una forte produzione elettronica e un testo che presenta parole intense e taglienti, il nuovo singolo di cmqmartina racconta un percorso tra ossessioni notturne e caos emotivo, culminando in un finale esplosivo in cui è impossibile rimanere fermi. Con allucinazione, l’artista invita gli ascoltatori a perdersi nel contrasto, in cui «il fondo sembra l’apice», trovando nel ballo l’unica via per ritrovarsi.

Come ci racconta cmqmartina, «il pezzo racconta l’amore come una voragine: intenso, destabilizzante e surreale».

Ancora una volta, cmqmartina si conferma un’artista di spicco della nu-dance italiana e del mondo ricollegabile alla dancefloor. La giovane artista classe 1999 è autrice di allucinazione insieme ad Andrea Bonomo, mentre la produzione è stata affidata a Simone Bertolotti.

Foto di Samuel Costa