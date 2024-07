Claudym: anche l’amore rientra in “Una serie di sfortunati eventi”

Claudym (all’anagrafe, Claudia Maccechini) lancia il nuovo singolo Una serie di sfortunati eventi, negli store digitali dal 19 luglio 2024. Il brano completa la tracklist dell’album d’esordio, Incidenti di percorso, pubblicato l’8 marzo scorso.

“Una casa in fiamme, gatti neri da adottare, specchi da spaccare e scale da attraversare” sono solo alcuni di “Una serie di sfortunati eventi”. Il brano è un compendio di sfortune quotidiane, alle quali si aggiunge anche l’amore. Infatti, quando le cose non vanno per il verso giusto, anche l’amore diventa una sfortuna ed anzi è quella più grande di tutte.

Una serie di sfortunati eventi è frutto della collaborazione con uno degli artisti e autori più apprezzati del panorama italiano. Il brano è scritto insieme a Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari. Sotto il profilo musicale, le sonorità risentono della produzione di okgiorgio.

Claudym racconta: “Ho scritto questo brano due annetti fa assieme a Riccardo Zanotti e okgiorgio. É stata la prima volta in studio con Riccardo ma da subito c’è stata grande sintonia. Da quel poco che l’ho conosciuto mi è sembrato davvero simile a me sia sul piano umano che artistico. Abbiamo scritto un brano che racconta molto il mio mondo ma secondo me pure il suo, e che involontariamente poi ha teso le fila del concept del disco”.

In Una serie di sfortunati eventi (Island Records), Claudym riassume e condensa tutti gli incidenti di percorso di cui ha cantato nell’album. Lo fa con lo stesso spirito autoironico e originalità che caratterizza tutta la sua produzione artistica. Il brano è la cosiddetta “ciliegina sulla torta”: rappresenta il perfetto finale di questo capitolo musicale.

Una serie di sfortunati eventi, il testo

Crediti

Testo: Claudym, Riccardo Zanotti

Musica: Claudym, okgiorgio (Giorgio Pesenti), Riccardo Zanotti

Prod: okgiorgio (Giorgio Pesenti)

Vorrei uscir dai tuoi casini

Sai mi bastano già i miei

Ho una casa che va in fiamme

Quando non ci sei

Farei piangere i bambini

Quando mi danno del lei

Muoio sempre ma ritorno

Un po’ come il delay

Non mi fare più domande

Siam diversi, già lo sai

Dico addio tu dici resta

Dici ni-ke io dico nike

Come quel pezzo dei beatles

Che faceva hello goodbye

Come fango sulle scarpe

Tu non te ne vai

Prendi il cuore e mi lasci i denti

Per i sorrisi spenti

Ora che non ci sei (più)

E avrò specchi da spaccare

Gatti neri da adottare

Passerò sotto le scale ma vabe

Complimenti

Nella mia serie di sfortunati eventi

Adesso ci entri di diritto pure te

Bella sfiga

Bella sfiga

Vorrei uscir dai tuoi rimpianti

Ma ora non ci riesco più

Siam lontani ma legati

Non é affetto ma Bluetooth

Non é affitto é occupazione

Non é affatto un dejavu

É un presente che ritorna

Tipo loop (loop loop loop)

Prendi il cuore e mi lasci i denti

Per i sorrisi spenti

Ora che non ci sei (più)

E avrò specchi da spaccare

Gatti neri da adottare

Passerò sotto le scale ma vabe

Complimenti

Nella mia serie di sfortunati eventi

Adesso ci entri di diritto pure te

Bella sfiga

Bella sfiga

Vorrei uscir dai tuoi casini

Sai mi bastano già i miei

Mille sfortunati eventi da dimenticare

Non mi fare più domande

La risposta già la sai

Ora entri in quella lista pure tu

Bella sfiga

Bella sfiga