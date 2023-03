Claudym, il nuovo singolo “Joanne” riprende “Yellow” dei Coldplay

Claudym è il nome d’arte di una cantante e illustratrice milanese tra le più apprezzate in tutta italia, Claudia Maccechini, e il suo nome lo leggerete di certo molto spesso nei prossimi mesi e anni.

Un grande talento che sta costruendo un percorso chiaro e in netta crescita grazie ai suoi singoli pubblicati nel corso degli ultimi mesi.

L’ultimo, in ordine di tempo, è Joanne ed è un inno all’unicità di ciascuno di noi e al significato profondo e per nulla facile del volere e volersi davvero bene.

Dopo essere stata selezionata dall’autorevole network internazionale Keychange per l’innovativo programma annuale di sviluppo dei talenti nella musica per il 2023, Claudym torna con una ballata molto dolce.

Joanne di claudym è una “dichiarazione d’amore onesta”

Joanne, fuori dal 10 marzo scorso, è una canzone che parla di una dichiarazione d’amore atipica, molto onesta, a un’amica ma anche a quella parte di noi stessi che fatichiamo di più ad accettare.

E’ proprio Claudym a raccontare chi sia Joanne:

“Joanne è un personaggio inventato che raccoglie i lati più spigolosi, ma irrinunciabili, di una persona alla quale si vuole bene. È tutte quelle amiche che non mettono la testa a posto, è la parte di me che un po’ non sa stare al mondo.

E’ quella persona che resta sempre irraggiungibile, ti fa dannare, ma alla quale non rinunceresti mai.”

E’ una persona che ha il coraggio di mostrarsi per come è, anche in quegli aspetti caratteriali più difficili e insopportabili, che però nel bene o nel male sono quelli che ci rendono unici e riconoscibili.

Di solito è proprio scavando sotto questi comportamenti fastidiosi che si scoprono le fragilità che rendono preziosa una persona.

Il video di joanne si ispira ai coldplay

Il video di Joanne è prodotto da Amazon Music nell’ambito del programma Breakthrough, pensato per supportare la crescita di nuovi artisti come Claudym e si ispira a quello di Yellow dei Coldplay.

In quel caso Chris Martin cantava sotto la pioggia la canzone, forse, più iconica della sua band. Nel caso di Joanne, invece, Claudym si lascia andare a una corsa liberatoria.

Una metafora sul ritrovare la propria luce e uscire dal buio con un gesto spontaneo e sincero verso l’accettazione di se stessi e verso chi amiamo.

TESTO

Non riesco a prenderti Joanne

È sempre mia la colpa

E mi sbatti in faccia un’altra porta

Dove sei? Dove sei?

Non ci sei

Sei fuggita un’altra volta

Un’altra volta

Lei sa come farsi odiare, mette tutti contro

Ma per punire sé condanna il mondo

Oh Joanne

Con te é così difficile

Oh Joanne

Un altro é già scappato via da te

Joanne

Stavolta mi ero quasi arresa

E sembrerà incredibile

Ma non mi perdi, non mi perdi mai

Ooh ooh

Tu non mi perdi mai

Ooh ooh

Perfida quando c’hai voglia

Ti vuoi bene, poi ti passa

E torturi la tua vita con impegno

E quel povero cristo ti amava

L’hai tirato scemo

Con i tuoi hai avuto sempre da dire

Ma ci provan davvero

E potrei lasciare stare, giuro, ogni secondo

Lei per punire sé condanna il mondo

Oh Joanne

Con te é così difficile

Oh Joanne

Un altro è già scappato via da te

Joanne

Sta volta mi ero quasi arresa

E sembrerà incredibile

Ma non mi perdi, io non ti lascio mai

Tu non mi perdi

Tu non mi perdi mai

Tu non mi perdi

Tu non mi perdi

Tu non mi perdi

Tu non mi perdi mai

Non mi perdi mai, non mi perdi mai, non mi perdi mai

Non mi perdi

Con te è difficile

Ma non mi perdi, io non ti lascio mai