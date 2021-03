Claudio Baglioni: i versi dello storico brano “Avrai” nei dialoghi di una serie Tv americana

Lo storico brano di Claudio Baglioni Avrai è stato scelto per essere inserito nei dialoghi di uno degli episodi delle serie Tv americana Station 19, fortunato spin-off di Grey’s Anatomy.

Due tra i più bei versi del brano, pubblicato dal cantautore romano nel 1982 e dedicato alla nascita del figlio Giovanni, sottolineano due tra i momenti più toccanti di un episodio della serie.

CLAUDIO BAGLIONI AVRAI

Nell’episodio 6 della quarta stagione (in onda negli Stati Uniti sulla ABC), infatti, i fratelli Andrew e Carina DeLuca, in ricordo della loro infanzia, citano – in italiano, con sottotitoli in inglese – “Avrai sorrisi sul tuo viso, come ad agosto grilli e stelle”.

Una gran bella soddisfazione per l’artista e che testimonia quanto la nostra musica sia apprezzata anche al di fuori dei confini nazionali.

Nel frattempo Claudio Baglioni è in radio con il brano Mal D’Amore, nuovo singolo estratto da In Questa Storia Che È La Mia, il suo sedicesimo album in studio.

Claudio Baglioni lo scorso 26 febbraio è stato ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo, portando il suo punto di vista su numerosi temi.

Il cantautore ha in programma il Tour Dodici Note, con concerti alle Terme di Caracalla di Roma, al Teatro Greco di Siracusa e all’Arena di Verona.

Foto di Alessandro Dobici