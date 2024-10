Clara Moroni ritorna live: “Vasco? il mio patto col diavolo, ma un ottimo diavolo”

Dal 13 settembre 2024 sono disponibili sulle piattaforme digitali di streaming le versioni rimasterizzate degli album “Chi ha paura di chi” (1990) e “Spiriti” (1992), i due dischi di Clara Moroni pubblicati nel 1990 e nel 1992 con il progetto Clara & The Black Cars.

Le riedizioni includono anche un inedito del 1993, mai pubblicato prima, intitolato “Dentro al blu”, un brano che rappresenta un collegamento tra questi due album e i successivi 22 anni di collaborazione di Clara con Vasco Rossi, culminata con l’epico Modena Park del 2017.

Clara Moroni live al legend di milano

I The Black Cars erano composti da Stefano Bittelli (basso), Luca Testoni (chitarre), Michele Vanni (chitarre), Giacomo Giannotti (tastiere) e Andrea Ge (batteria). Ospiti speciali sui dischi includevano Maurizio Solieri alla chitarra solista e Beppe Leoncini alla batteria.

Gli album sono stati registrati e mixati da Maurizio Biancani presso gli studi Fonoprint di Via dei Coltelli e Via Bocca di Lupo a Bologna. La rimasterizzazione è stata curata da Massimo Faggioni presso lo studio Fonologie Monzesi.

Sabato 12 ottobre 2024 alle ore 21.00 Clara Moroni & The Black Cars tornano sul palco per un evento unico, una serata di puro rock targato Anni 90 ma che suona perfino meglio di quello di oggi, al Legend Club di Milano per un live sui due dischi. Sul palco: Clara Moroni (voce), Michele Vanni (chitarra), Stefano Bitelli (basso), Andrea Ge (batteria). Special guest della serata: Maurizio Solieri.

