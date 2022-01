CILIARI: l’ep di debutto “Lato C” è un vero e proprio disco di hit e contiene due nuovi singoli

Ciliari pubblicherà venerdì 21 gennaio Lato C, il suo EP di debutto, distribuito da Believe Music Italia.

Il cantautore pugliese di adozione milanese, ha pubblicato un anno fa il primo singolo Nebbia e ora mette a punto il primo lavoro da solista.

Ciliari racconta così questo percorso:

Si parte dal Lato C, un lato neutro, fuori dagli schemi, libero, che non parte da zero, ma ricomincia da tre.

L’Ep di Ciliari contiene due nuovi singoli, Liberi e Porno 80, la focus track. Una ballata indie pop ideale per quando si vuole staccare la spina che fuori c’è troppo rumore, o si ha soltanto voglia di stare soli e non sentire nessuno, magari piangendo, che a volte fa anche bene.

Lato C contiene poi i quattro pezzi usciti nel corso dell’ultimo anno: dalla malinconica La notte è un film francese e la collaborazione con Adel di Io che non sono niente fino a Giornata di Merda.

Proprio questo brano ha confermato Ciliari tra i Best Indie Italia 2021: più di 1.200.000 ascolti, la presenza nelle prime posizioni di due delle playlist più seguite di Spotify, Viral 50 Italia e Indie Italia, e le copertine di Scuola Indie e Indie Italia.

Ciliari, attraverso le tracce di Lato C, racconta le varie sfaccettature del suo progetto musicale. Domenico Tinelli, vero nome dell’artista, tratta la sua parte più intimista e malinconica, ma senza rinunciare a una leggerezza e sottile ironia..

Ne esce un disco intimo e diretto, che racconta il disagio, l’amore, le lotte interiori e le sfide del quotidiano, con coraggio e consapevolezza.

Riccardo Scirè si è occupato della produzione del disco con Roberto Pace, Adel Al Kassem, Marco Rossi, Luca Mezzadra ed Emanuele Alosi. Il sound del disco non si rinchiude in uno schema o in genere preciso, ma si muove tra diverse sfumature del pop e dell’indie italiano.

Ciliari, LA tracklist di lato C

1 – PORNO 80

2 – LIBERI

3 – TUTTOAPUTTANE

4 – GIORNATA DI MERDA

5 – IO CHE NON SONO NIENTE (FEAT. ADEL)

6 – LA NOTTE È UN FILM FRANCESE