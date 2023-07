Ciaro affronta in “Pegaso” i disagi delle nuove generazioni tra non accettazione di sé e il Body Shaming

“Accettarsi è una scelta, tutto dipende dalla qualità dei nostri pensieri…” è con questa frase che viene lanciato Pegaso il nuovo singolo di Ciaro, già disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Prima di parlare del nuovo singolo andiamo a conoscere meglio Ciaro, cantautrice marchigiana nata a Urbino (PU).

Nel 2019 arriva tra i 65 finalisti ad Area Sanremo. Nell’estate del 2021 lancia il singolo Questa estate a cui fa seguito Little man, entrambi fuori con la Rossodisera Records.

Negli anni collabora con molte realtà importanti, tra le quali troviamo (per citarne alcune) l’autore e compositore Daniele Piovani, l’autore Andrea Gallo, Rossano Eleuteri con il quale realizza il singolo Limiti. Proprio con quest’ultimo singolo viene inserita nell’etichetta Pressing Line, fondata da Lucio Dalla all’interno dell’iniziativa volta a dare spazio i nuovi talenti Alla finestra.

A giugno 2022 è uscito un progetto, in collaborazione con l’autore e compositore Daniele Ranieri, dal titolo “Figa” che raggiunge le 83.000 views YouTube e i 45.000 streaming Spotify. A dicembre 2022 è la volta del singolo Moralità.

Ciaro lancia il nuovo singolo, Pegaso

Giulia Ciaroni, questo il vero nome di Ciaro, ha scritto questo brano con Fluba.

La canzone ha l’obbiettivo di far comprendere che non c’è niente di sbagliato nel proprio corpo, sottolineando l’importanza di accettarsi come elemento fondamentale che incoraggia allo stato di salute.

La non accettazione di sé, il Body Shaming e la paura del confronto sono difficoltà che affliggono le nuove generazioni, ma non solo.

Ecco come racconta il brano Ciaro:

“Consapevoli della delicatezza degli argomenti, abbiamo scelto di raccontarli con ironia, lanciando un messaggio di positività attraverso delle sonorità latine – raggaetton.

Il brano fondamentalmente si sviluppa raccontando due storie, differenti ma simili. Un ragazzo curvy trova la sua “dimensione” attraverso i social, mezzo che gli permette di acquisire coraggio con le ragazze. L’estate dona entusiasmo e rende i sogni

possibili, lui sente il bisogno di amare e l’esigenza di riscatto personale per la sofferenza subita a causa del proprio aspetto fisico.

Il sole splende e il ragazzo si sente leggero… “vola sulle ali di Pegaso”, mitologico cavallo alato che in questo brano rappresenta la leggerezza utile per affrontare i disagi. Proprio perché il brano stimola un messaggio di positività, sarà il pubblico a determinarne il finale. Sarà vero che è riuscito a conquistare questa ragazza o è solo un sogno?

Nel secondo racconto invece una ragazza curvy, sicura di sé, cattura l’attenzione del classico “belloccio”. Contrariamente a quanto accade solitamente, questo ragazzo è annoiato dalle comuni “tipe da spiaggia” e rimane conquistato dalla ragazza curvy. Il finale è a sorpresa…

Del resto non è importante cosa pensano o come ci vedono gli altri, ciò che conta siamo noi e la nostra felicità.

Accettarsi è una scelta, tutto dipende dalla qualità dei nostri pensieri, fare scelte di qualità ci permette di

NON INGOIARE la vergogna ma di trovare il coraggio di PARLARNE.”

Qui a seguire il video ufficiale a cui partecipa la “secchiona” Ilaria Bruni (direttamente da “La Pupa e il Secchione e Viceversa”).