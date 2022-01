Grande successo per Ciao 2021, il Capodanno russo ispirato all’Italia. Ecco il video integrale e le canzoni

CIAO 2021 canzoni e video del capodanno russo ispirato all’Italia già diventato virale in rete dopo il successo dell’edizione dello scorso anno.

Il presentatore, Giovanni Urganti alias l’autore comico Ivan Urgant ha guidato questo spettacolo in onda sull’emittente russa Primo Canale, uno spettacolo ironico che prende stereotipi tipi dell’Italia degli anni ’80 e li rende il fulcro dello spettacolo insieme a canzoni originali, quasi sempre trash, che spopolano in rete.

Ospiti in collegamento nell’edizione di quest’anno, nella parte di spettatori russi, Fedez, Al Bano, Toto Cutugno e i Ricchi e Poveri tutti personaggi amatissimi in Russia.

Hanno partecipato allo show anche molti dei comici di Ciao 2020 ovvero Alla Mikheeva nei panni di Allegra Michele, Mitya Khrustaljov in quelli di Matteo Crustaldi, Alexandr Gudkov in Alessandro Gudini, Julia Peresild in quelli Giulia Peresildi, Valentin Petukhov conosciuto come Valentino Gallo detto Wylsakom e Maksim Galkin in quelli di Massimo Galcini.

Qui a seguire potete vedere lo show integrale su YouTube dove ha già superato 1 milione e mezzo di views.

CIAO 2021 canzoni

Ecco i brani dell’edizione quest’anno subito lanciati in una compilation Spotify.