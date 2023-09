Cian Ducrot, in arrivo una nuova versione di “Part of Me” con Matteo Romano

Venerdì 15 settembre uscirà una nuova versione di “Part of Me“, singolo del cantautore inglese Cian Ducrot, impreziosita dalla presenza di Matteo Romano, che in questa nuova collaborazione internazionale porta la propria visione e i propri pensieri sulla gestione del dolore e della perdita.

Il brano, che vanta oltre 42 milioni di stream complessivi, è infatti un tributo che Cian ha voluto fare al suo migliore amico, che si è tolto la vita:

“Ho provato a scrivere Part of Me per molto tempo, ma non sono mai riuscito a farlo bene. Perdere un amico così non è la cosa più semplice da esprimere a parole, poiché ci sono tante emozioni di tante persone da considerare. Sapevo quanto sarebbe stata importante la canzone per chiunque stesse attraversando la stessa esperienza, quindi non potevo sbagliare.

Penso che alla fine ci sia stato un momento in cui mi sono lasciato andare e ricordo che tutte le parole emergevano dal nulla. Sapevo che era tutto quello che sentivo e che volevo dire sulla nostra amicizia: la persona che era, come ci ha fatto sentire e come ci ha lasciati sentire. Tutto si è riversato in questa canzone. Ho sempre pensato che Phily sarebbe vissuto per sempre, spero che questa canzone possa prendere il suo posto“.

Cian Ducrot, “Part of Me” con Matteo Romano

Consapevole del fatto che “Part of Me” tratta di un’esperienza tanto delicata quanto personale, Matteo Romano è entrato nel brano in punta di piedi, con l’obiettivo di essere il più rispettoso possibile:

“Fare arte e condividerla attraverso la musica mi aiuta a trasformare i miei sentimenti e le mie esperienze di vita in qualcosa che potrebbe diventare universale. La mia parte in questa canzone parla dunque del mio modo di affrontare la perdita. Penso che le nostre voci e i nostri testi abbiano davvero lo scopo di trasmettere diversi punti di vista su qualcosa con cui tutti siamo costretti a convivere nella nostra vita”.