“Chiudi gli occhi”, il nuovo singolo di Marianne Mirage sul valore e la forza delle donne

Fuori giovedì 17 ottobre su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Marianne Mirage, “Chiudi gli occhi“, per Peermusic Italy e distribuito da FUGA.

La cantautrice riesce a unire pop, indie e alternative, con un sound raffinato ed etereo e una poetica sensibile e delicata. Nel 2016 pubblica il suo primo disco “Quelli come me“, ma si fa conoscere al grande pubblico nel 2017 con la partecipazione al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte, con il brano “Le Canzoni Fanno Male“.

Negli anni ha condiviso palchi con importanti nomi della scena musicale italiana e internazionale come Benjamin Clementine, Brunori Sas, Tamino e Patti Smith.

L’artista ha inoltre collaborato con il mondo del cinema in brani come “Corri“, nel film Il fulgore di Dony (2018), “The Space” per l’omonimo film di Paolo Genovese e ha lavorato con Marquis per la colonna sonora della serie “I Leoni di Sicilia“.

Marianne Mirage – Chiudi gli occhi: significato del brano

La cantautrice e musicista racconta in questo brano la forza che una donna deve trovare per imparare a fidarsi di sé stessa e riuscire a uscire da un momento complicato, lasciarsi andare.

Il progetto è un viaggio nato da un’evoluzione umana e artistica di Marianne Mirage, che utilizza la figura di Cappuccetto Rosso per parlare di un percorso di emancipazione, trasformando la giovane da vittima della fiaba a protagonista coraggiosa, che supera sfide e paure.

“Le canzoni ci aiutano a liberarci, servono a prendere coraggio e non sentirci più sole. Ho pensato alla storia più famosa del mondo che da sempre ci ha rese impaurite e senza scampo. Dentro ognuna di noi c’è la stessa rabbia e forza del lupo, dipende solo da chi racconta la favola.” racconta la cantautrice.

Il brano è quindi un’esortazione rivolta alle donne, che devono riconoscere il valore presente in ognuna di loro e vedere le esperienze difficili e dolorose come una crescita personale, che le rende più belle e più forti. A volte basta chiudere gli occhi per sentirsi libere e accettare il cambiamento, dando vita a un processo di rinascita.

Clicca qui per presalvare il nuovo singolo di Marianne Mirage, “Chiudi gli occhi“.