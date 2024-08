Charlotte M.: “Solo diamanti” è la quotidianità di un’adolescente

Charlotte M. (all’anagrafe, Charlotte Moccia) pubblica il singolo Solo diamanti, in radio e negli store digitali dal 2 agosto 2024. Il brano racconta gli attimi di quotidianità di un’adolescente, quale l’artista è.

Nata a Firenze nel 2008, Charlotte a soli 16 anni è già una content creator molto apprezzata tra la generazione alpha e la gen z. Ha conquistato una vasta audience sul suo canale YouTube, che conta oltre 1,3 milioni di iscritti e più di 900 milioni di visualizzazioni totali. E’ molto seguita anche su altre piattaforme social: ha 188 mila followers su Instagram e 1,4 milioni su TikTok. La sua capacità è di proporre al pubblico contenuti autentici e coinvolgenti.

Charlotte M. non è solo un’influencer sui social media, ma ha mostrato la sua creatività nel campo della scrittura, del cinema e del doppiaggio, nonché della musica. Nel 2023, ha pubblicato il singolo Pane e burro feat. Ascanio. Nello stesso anno è uscito il suo primo EP Crush, da cui è stato estratto il video di Notte a Roma.

Con il nuovo singolo Solo diamanti, l’artista propone un brano fresco ed estivo dalla melodia vivace. La canzone racchiude lo spirito e l’energia della gioventù. Celebra la quotidianità della vita da adolescente, fatta di gioia, divertimento e spensieratezza. Così, immagini di sole si alternano a immagini di amici e momenti indimenticabili.

Solo diamanti è nata dalla collaborazione tra Charlotte, Karin Amadori, Simone Sproccati e Federica Morrone. Il brano è prodotto da Diego Calvetti ed heysimo. Le edizioni sono di Sony Music Publishing, PAV edizioni musicali, Charlotte M srl e Metatron S.r.l.

Il brano è accompagnato da un videoclip ufficiale, diretto da Leonardo Russo.

Charlotte M. – Solo diamanti – Video

SOLO DIAMANTI, il testo

Sono così piccola

Se sto con te

E mi sento libera

fuori da me

Se vuoi ti scatto una foto

Se vuoi ti prendo per gioco

stanotte sarà solo nostra la città

E non so come finirà

Solo per gioco

Rincorrersi dentro una metro

E non so come finirà

Come finirà

Che siamo solo diamanti

Due sconosciuti fra tanti

Ma poi mi chiedi ancora se mi fido sempre di te

E se mi perdi mi ritrovi dentro a una canzone

Che siamo solo diamanti

Due sconosciuti fra tanti

Ma poi mi chiedi ancora se mi fido sempre di te

E se mi perdi mi ritrovi dentro a una canzone

Una stanza singola

Solo per noi

Io che bevo coca light

Tu con la play

E non lo dire a nessuno

Che stiamo bene davvero

Stanotte sarà solo nostra la città

Faremo come le rockstar

Quasi per gioco

Rincorrersi dentro una metro

E non so come finirà

Che siamo solo diamanti

Due sconosciuti fra tanti

Ma poi mi chiedi ancora se mi fido sempre di te

E se mi perdi mi ritrovi dentro a una canzone

Che siamo solo diamanti

Due sconosciuti fra tanti

Ma poi mi chiedi ancora se mi fido sempre di te

E se mi perdi mi ritrovi dentro a una canzone

Siamo complicati, incasinati,

Troppo complicati, incasinati

Noi

Siamo complicati, incasinati,

Troppo complicati

Che siamo solo diamanti

Due sconosciuti fra tanti

Ma poi mi chiedi ancora se mi fido sempre di te

E se mi perdi mi ritrovi dentro a una canzone

Che siamo solo diamanti

Due sconosciuti fra tanti

Ma poi mi chiedi ancora se mi fido sempre di te

E se mi perdi mi ritrovi dentro a una canzone

Amore