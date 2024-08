Chadia Rodriguez risponde a un fan che le chiede di togliersi la camicia: ‘Porta rispetto, sei un adulto circondato da ragazzini’

Sta dividendo il web la reazione della cantante Chadia Rodriguez che, durante un concerto, ha rimproverato un membro del pubblico per una richiesta inappropriata.

Sabato 24 agosto, la rapper Chadia Rodriguez si è esibita all’Holi Dance Festival in Sardegna. Durante la serata, la cantante, classe 1998, ha interrotto la sua esibizione per rispondere duramente a una persona del pubblico.

Come si vede nel video che sta circolando online, l’uomo ha urlato alla Rodriguez di togliersi la camicia. La cantante ha immediatamente fermato tutto e si è rivolta all’uomo dal palco:

“Cos’è che hai detto tu? Ascolta, amore, se mi togliessi la camicia, poi sarebbe un problema per te. Porta rispetto, anche perché sei adulto e sei circondato da ragazzini, che poi imparano il tuo esempio di m***a. Ricordatelo!

Credono che sia normale dire una cosa del genere. Levati la camicia cosa? Che vengo lì a darti due sberle. Ma come ti permetti?! Ma vedi di imparare a stare al mondo”.

Come accennato in apertura, il web è diviso: da una parte c’è chi applaude Chadia Rodriguez per la sua risposta decisa, dall’altra c’è chi la critica per il suo modo di porsi sul palco. Inoltre, molti sottolineano che, se la situazione fosse stata inversa, con un uomo sul palco e una donna a fare la stessa richiesta, la reazione del pubblico sarebbe stata diversa.

Altri ancora fanno notare l’ironia dell’accaduto associandola all’ultimo singolo della rapper, SugarDaddy (termine con cui si indica una persona benestante, solitamente tra i cinquanta e i settant’anni, che desidera condividere esperienze e la propria economia con una persona più giovane che gli presti particolare attenzione), uscito a luglio scorso.

Ecco a seguire il video della risposta di Chadia Rodriguez dal palco.